Vivez le bonheur au Premier Village Phu Quoc Resort : Une retraite holistique pour les sens

PHU QUOC, Vietnam, 11 novembre, 2024 /PRNewswire/ -- Premier Village Phu Quoc Resort, géré par Accor, invite les voyageurs à fuir le monde rapide et à découvrir un havre de sérénité où ils peuvent se rafraîchir, se ressourcer et se reconnecter à eux-mêmes et à la nature. Face à l'essor mondial des voyages de bien-être, ce centre de villégiature primé se redéfinit comme une destination de premier plan, alliant harmonieusement bien-être holistique, luxe et développement durable.

Niché sur la deuxième plus belle île du monde, la péninsule sud immaculée de l'île de Phu Quoc, le complexe est entouré d'eaux turquoise et offre une retraite tranquille qui régénère le corps et l'esprit. Situé à moins d'une heure de l'aéroport international de Phu Quoc, l'hôtel est accueilli par des collines verdoyantes, des plages de sable blanc et des villas luxueuses.

Thinh Phan, directeur des opérations du Premier Village Phu Quoc Resort, a déclaré : "Notre vision est axée sur le bien-être, la durabilité et le service personnalisé, combinant la technologie moderne et l'hospitalité ancrée dans la tradition. Nous créons des expériences sur mesure pour chaque client, tout en restant attachés aux pratiques écologiques et au bien-être".

Le paradis du bien-être holistique

Le serein spa Plumeria, perché au sommet d'une colline, propose des soins revitalisants, ainsi qu'un centre de remise en forme ultramoderne et diverses activités de bien-être, comme par exemple :

Atelier de bols chantants : Une expérience de guérison par le son à l'aide de bols fabriqués à la main pour réduire le stress.

Yoga du lever du soleil : Une pratique sereine sur la plage au lever du soleil, accompagnée du bruit des vagues.

Aqua Yoga : Séances de yoga dans la piscine à plusieurs niveaux, mêlant thérapie par l'eau et relaxation.

Villas luxueuses du Sanctuaire

Les superbes villas du Premier Village Phu Quoc Resort sont judicieusement placées le long de la péninsule pour garantir un maximum d'intimité et une vue imprenable sur l'océan ou les collines environnantes. Chaque villa est dotée d'équipements modernes, de piscines privées à débordement et d'espaces de vie spacieux qui combinent harmonieusement l'intérieur et l'extérieur.

Parmi les hébergements les plus remarquables, l'Eden Retreat Villa Spa Inclusive offre une intimité absolue et une vue imprenable sur la baie d'Émeraude de Phu Quoc. Pour les amoureux de la plage, la Beachfront Villa offre un accès direct à la plage immaculée et aux eaux cristallines, créant ainsi une retraite sereine et exclusive, idéale pour se détendre.

La durabilité au cœur du luxe

La durabilité est au cœur de l'éthique du centre de villégiature. Entouré de forêts tropicales, le complexe propose une cuisine de la ferme à la table avec des ingrédients frais et d'origine locale. Les pratiques écologiques comprennent des bouteilles d'eau en verre réutilisables et des fleurs de saison. Les clients peuvent explorer les récifs coralliens des environs en faisant de la plongée avec masque et tuba, et profiter d'éco-aventures qui soulignent l'engagement de l'établissement en faveur de la préservation de l'environnement.

Expériences au-delà du centre de villégiature

Les visiteurs peuvent explorer Sunset Town, avec une vue imprenable sur l'océan depuis le pont Kiss, ou profiter du spectacle Kiss of the Sea avec de la musique, de la danse et des feux d'artifice. Au nord de l'île, les amateurs de golf peuvent se rendre au terrain de golf Eschuri Vung Bau pour une expérience de 18 trous mêlant nature et culture.

L'excellence du Premier Village Phu Quoc Resort est attestée par de nombreuses récompenses, notamment celle du meilleur complexe hôtelier au Vietnam lors des 2024 World Travel Awards, celle de la meilleure destination pour les mariages et les lunes de miel décernée par L'Officiel Vietnam, ainsi que les récompenses les plus prestigieuses de TripAdvisor et des City Travel Hotel Awards.

