Zažijte blaženost v resortu Premier Village Phu Quoc Resort: holistickém útočišti pro všechny smysly

PHU QUOC, Vietnam, 11. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Premier Village Phu Quoc Resort, spravovaný společností Accor, zve cestovatele k úniku z hektického světa a nabízí klidné útočiště, kde mohou načerpat nové síly, zregenerovat a znovu se spojit sami se sebou a s přírodou. Na vlně rostoucího celosvětového zájmu o wellness cestování se tento oceňovaný resort profiluje jako prvotřídní destinace, která harmonicky propojuje holistický přístup k wellness, luxus a udržitelnost.

The resort offers diverse daily wellness activities Beachfront villa offers easy access to the ocean Kiss of the Sea Firework show

Resort se nachází na druhém nejkrásnějším ostrově světa, na nedotčeném jižním výběžku ostrova Phu Quoc. Je obklopen tyrkysovými vodami a nabízí klidné útočiště, které omlazuje tělo i duši. Necelou hodinu cesty od mezinárodního letiště Phu Quoc zde hosty vítají bujně zelené kopce, bílé písečné pláže a luxusní vily.

Thinh Phan, provozní ředitel resortu Premier Village Phu Quoc, prohlásil: „Naše vize se zaměřuje na wellness, udržitelnost a individuální služby, přičemž kombinuje moderní technologie s pohostinností zakořeněnou v naší tradici. Vytváříme zážitky šité na míru každému hostovi a zároveň dbáme na ekologický přístup a celkovou pohodu."

Holistické wellness nebe

Poklidné lázně Plumeria Spa, umístěné na vrcholu kopce, nabízejí revitalizační procedury spolu s moderním fitness centrem a rozmanitými wellness aktivitami, jako jsou:

Workshop Zpívající mísa: Zvukový léčebný zážitek s použitím ručně vyrobených mís pro snížení stresu.

Jóga při východu slunce: Klidné cvičení na pláži při východu slunce za doprovodu šumění vln.

Aqua jóga: cvičení jógy ve víceúrovňovém bazénu, kde se vodní terapie snoubí s relaxací.

Útočiště v podobě luxusních vil

Nádherné vily resortu Premier Village Phu Quoc jsou promyšleně rozmístěny po celém výběžku ostrova, tak aby poskytovaly maximální soukromí a úchvatné výhledy na oceán či okolní kopce. Každá vila je vybavena moderním zařízením, soukromým nekonečným bazénem a prostornými obývacími místnostmi, v nichž se dokonale prolíná vnitřní a venkovní část.

K nejzajímavějším možnostem ubytování patří vila Eden Retreat Villa Spa Inclusive, která zaručuje naprosté soukromí a nádherný výhled na smaragdovou zátoku ostrova Phu Quoc. Pro milovníky pláží je zde Beachfront Villa, jež nabízí přímý vstup na čistou, nedotčenou pláž s křišťálově čistou vodou, představující klidné a exkluzivní útočiště, ideální pro relaxaci.

Udržitelnost v srdci luxusu

Ústředním prvkem filozofie resortu je udržitelnost. Resort je obklopen tropickými lesy a nabízí ke stravování čerstvé suroviny z místních zdrojů dodávané stylem „z farmy rovnou na stůl". Ekologicky šetrné postupy zahrnují opakovaně použitelné skleněné lahve na vodu a sezónní květiny. Hosté mohou při šnorchlování objevovat nedaleké korálové útesy a užívat si ekologicky odpovědná dobrodružství, jejichž nabídkou resort podtrhuje svůj závazek k ochraně životního prostředí.

Zážitky mimo resort

Hosté mohou zavítat do Sunset Town s úchvatnými výhledy na oceán z mostu Kiss Bridge nebo si užít show Kiss of the Sea (Polibek moře) plnou hudby, tance a ohňostrojů. Na severu ostrova pak golfoví nadšenci mohou zavítat na 18jamkové golfové hřiště Eschuri Vung Bau, kde se snoubí příroda s kulturou.

Dokonalost resortu Premier Village Phu Quoc Resort potvrzuje řada ocenění, která obdržel, včetně titulu Přední vilové letovisko Vietnamu v soutěži World Travel Awards 2024, titulu Nejlepší svatební destinace pro líbánky od L'Officiel Vietnam a nejvyšších ocenění od TripAdvisoru a City Travel Hotel Awards.

Pro rezervaci: https://all.accor.com/hotel/B2R4/index.en.shtml

Kontakt: [email protected]

Fotografie ve vysokém rozlišení: zde

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2546786/The_resort_offers_diverse_daily_wellness_activities.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2546787/Beachfront_villa_offers_easy_access_ocean.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2546788/1.jpg