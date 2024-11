Zaznaj błogości w Premier Village Phu Quoc Resort: holistyczny odpoczynek dla zmysłów

PHU QUOC, Wietnam, 11 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Premier Village Phu Quoc Resort, obiekt zarządzany przez Accor, zaprasza podróżnych do uwolnienia się od szybkiego tempa codzienności i odkrycia spokojnej przystani, miejsca orzeźwienia, odnowy i odzyskania więzi ze sobą i z naturą. Wobec ogólnoświatowego wzrostu popularności podróży do obiektów odnowy biologicznej ten nagradzany ośrodek stał się pierwszorzędną lokalizacją turystyczną, która płynnie łączy takie aspekty jak holistyczna odnowa biologiczna, luksus i zrównoważony rozwój.

The resort offers diverse daily wellness activities Beachfront villa offers easy access to the ocean Kiss of the Sea Firework show

Otoczony turkusową wodą ośrodek położony na drugiej najpiękniejszej wyspie na świecie, na znanym z nieskazitelnej przyrody południowym półwyspie wyspy Phu Quoc, oferuje odwiedzającym spokój i odnowę ciała i duszy. Ośrodek zlokalizowany niecałą godzinę drogi od międzynarodowego portu lotniczego Phu Quoc zaprasza gości do odpoczynku w otoczeniu pokrytych bujną zielenią wzgórz, plaży z białym piaskiem i luksusowych willi.

Thinh Phan, dyrektor operacyjny Premier Village Phu Quoc, skomentował: „Nasza wizja skupia się na odnowie biologicznej, zrównoważonym rozwoju i spersonalizowanej obsłudze, łącząc nowoczesną technologię z gościnnością zakorzenioną w tradycji. Kreujemy doświadczenia dostosowane do potrzeb każdego gościa, zachowując dbałość o ekologię i dobre samopoczucie".

Przystań holistycznej odnowy biologicznej

Komfortowy obiekt Plumeria Spa położony na szczycie wzgórza zapewnia zabiegi rewitalizujące. W jego ramach mieści się nowoczesne centrum fitness, które oferuje zróżnicowane formy aktywności w zakresie odnowy biologicznej:

Warsztaty z misami dźwiękowymi: doświadczanie kojącego wpływu dźwięku wydawanego przez ręcznie wykonane misy, który obniża poziom stresu;

Sunrise Yoga: relaksująca praktyka jogi na plaży przy wschodzie słońca przy akompaniamencie szumu fal;

Aqua Yoga: sesje jogi w wielopoziomowym basenie, stanowiące połączenie terapii wodnej i relaksacji.

Luksusowe wille

Olśniewające wille Premier Village Phu Quoc Resort są komfortowo umiejscowione wzdłuż półwyspu, aby zapewnić maksimum prywatności i zapierające dech widoki na ocean lub okoliczne wzgórza. Każdą z willi wyposażono w nowoczesne udogodnienia, baseny typu infinity i rozległe powierzchnie mieszkalne, w których można płynnie przechodzić między wnętrzem a przestrzenią na zewnątrz budynku.

Wśród wyróżniających się obiektów można wymienić Eden Retreat Villa Spa Inclusive, który zapewnia maksimum prywatności i olśniewające widoki na zatokę Phu Quoc Emerald Bay. Wielbicielom plaży przypadnie do gustu Beachfront Villa z bezpośrednim dostępem do nieskazitelnie czystej plaży i kryształowo przejrzystej wody, tworząc spokojne, ekskluzywne otoczenia idealne do relaksu.

Zrównoważony rozwój w centrum luksusu

Zrównoważony rozwój stanowi centralny element etosu ośrodka. Położony w otoczeniu lasów tropikalnych obiekt zapewnia posiłki ze świeżych, lokalnych produktów uzyskanych bezpośrednio od hodowców. Do stosowanych tutaj ekologicznych praktyk należą szklane butelki na wodę wielokrotnego użytku i sezonowe kwiaty. Gospodarze zachęcają gości do podziwiania pobliskich raf koralowych podczas nurkowania i udziału w ekowyprawach, które zwracają uwagę na działania ośrodka związane z ochroną środowiska.

Aktywności poza ośrodkiem

Goście mogą zwiedzać Sunset Town, cieszyć się niesamowitymi widokami z mostu Kiss Bridge lub oglądać pokaz Kiss of the Sea z muzyką, tańcem i fajerwerkami. Na północy wyspy entuzjaści golfa mogą korzystać z pola golfowego z 18 dołkami Eschuri Vung Bau, stanowiącego połączenie natury i kultury.

Doskonałość obiektu Premier Village Phu Quoc Resort potwierdzają liczne nagrody, m.in. dla czołowego wietnamskiego ośrodka willowego uzyskane w ramach World Travel Awards 2024, dla najlepszej lokalizacji miesiąca miodowego od L'Officiel Vietnam oraz czołowe wyróżnienia od TripAdvisor i City Travel Hotel Awards.

Rezerwacje: https://all.accor.com/hotel/B2R4/index.en.shtml

Kontakt: [email protected]

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości: tutaj

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2546786/The_resort_offers_diverse_daily_wellness_activities.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2546787/Beachfront_villa_offers_easy_access_ocean.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2546788/1.jpg