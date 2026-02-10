Voltage снова побеждает: компания Voltage Energy вновь подтверждает непрерывность поставок и инновации после первоначального определения ITC

Запуск производства LYNX PLUS является развитием решений магистральных шин нового поколения для солнечной энергетики

ЧАПЕЛ-ХИЛЛ, Северная Каролина, 11 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Voltage Energy Group («Voltage Energy»), основанный в Северной Каролине ведущий поставщик решений в области солнечной и экологичной энергетики, добилась важного результата в первоначальном решении Комиссии по международной торговле США (ITC). Судья по административным делам постановил, что новое конструктивное решение LYNX («LYNX PLUS») компании Voltage Energy не нарушает ни один из патентов Shoals Technologies Group, Inc., подтвердив, что Voltage Energy может не прерывать поставки своих решений магистральных шин для отрасли. Это решение стало еще одной значительной победой Voltage Energy в ходе противостояния продолжающимся стараниям Shoals убрать Voltage Energy с рынка и подавить конкуренцию.

В январе прошлого года комиссией ITC было прекращено первое расследование, инициированное Shoals в мае 2023 года, где продукция Voltage Energy была несправедливо обвинена в нарушении трех патентов. Несмотря на это компания Voltage Energy продолжала создавать инновации. Запуск производства сертифицированного UL решения LYNX PLUS, являющегося новым решением LYNX компании Voltage Energy, стал значительным шагом вперед по сравнению с существующими решениями магистральных шин.

Voltage Energy с нетерпением ждет предстоящего судебного разбирательства, которое назначено на 26–27 февраля 2026 года, в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина, в ходе которого Окружной суд США по Среднему округу Северной Каролины заслушает доказательства того, что патенты, которыми обосновывает свои требования Shoals, не обеспечиваются судебной защитой в соответствии с доктриной «нечистых рук» из-за недобросовестного поведения в процессе их получения. Компания Voltage Energy также будет добиваться пересмотра исходного определения, связанного с первоначальной конструкцией LYNX, и уверена, что Комиссия примет справедливое решение в ее пользу, как это было в первом рассматривавшемся комиссией ITC деле.

Кроме того, недавно компания Voltage Energy объявила о приобретении производственного объекта в Северной Каролине, который в будущем будет служить ее штаб-квартирой. В результате этого расширения будут непосредственно созданы сотни местных рабочих мест, а также оно послужит катализатором для создания тысяч дополнительных рабочих мест внутри страны по всей цепочке поставок, что обеспечит значительный экономический рост во всем регионе. Эти целенаправленные действия обеспечивают ускорение роста производства для чистой энергетики внутри страны и подчеркивают непоколебимую приверженность Voltage Energy американским технологическим инновациям и развитию трудовых ресурсов.

Компания Voltage Energy по-прежнему стремится конкурировать добросовестно, инвестируя в инновации и поддерживая партнеров надежными, перспективными энергетическими решениями.

О компании Voltage Energy Group

Основанная в 2015 году компания Voltage Energy Group («Voltage Energy») является ведущим мировым поставщиком решений, обеспечивающих электрический баланс систем (EBOS), для проектов в области солнечной энергетики масштаба коммунальных предприятий. Штаб-квартира компании находится в Чапел-Хилле, Северная Каролина. Компания Voltage Energy предлагает инновационные, экономически оправданные технологии и услуги, которые повышают эффективность монтажа и безопасность, при этом оптимизируя рабочие показатели системы в долгосрочной перспективе.

Мы — группа новаторов, искренне заботящихся об отрасли производства энергии из возобновляемых источников. Дополнительную информацию можно найти на новом веб-сайте компании по адресу: www.voltageenergy.com.

