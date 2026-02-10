Voltage Energy siegt erneut: ITC-Vorentscheidung sichert Marktpräsenz und bekräftigt Innovationskraft

LYNX PLUS Markteinführung: Neuer Meilenstein für Trunk-Bus-Technologie in der Solarindustrie

CHAPEL HILL, North Carolina, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), ein führender Anbieter von Solar- und Clean-Energy-Lösungen mit Sitz in North Carolina, hat einen wichtigen Erfolg vor der U.S. International Trade Commission (ITC) erzielt. In seiner vorläufigen Entscheidung stellte der zuständige Verwaltungsrichter fest, dass das neue LYNX-Design von Voltage Energy („LYNX PLUS") keines der Patente der Shoals Technologies Group, Inc. verletzt. Damit kann Voltage Energy seine Trunk-Bus-Lösungen weiterhin ohne Einschränkungen am Markt anbieten. Diese Entscheidung bedeutet einen weiteren Sieg für Voltage Energy gegen die anhaltenden Versuche von Shoals, Voltage Energy vom Markt zu drängen und den Wettbewerb einzuschränken.

Bereits vergangenen Januar hatte die ITC die erste von Shoals im Mai 2023 angestrengte Untersuchung eingestellt, in der Shoals Voltage Energy fälschlich die Verletzung von drei Patenten vorgeworfen hatte. Unterdessen setzte Voltage Energy seine Innovationsarbeit konsequent fort. Mit der Einführung des UL-zertifizierten LYNX PLUS markiert Voltage Energys neue LYNX-Lösung einen deutlichen technologischen Fortschritt gegenüber bestehenden Trunk-Bus-Systemen.

Voltage Energy blickt der anstehenden Verhandlung am 26. und 27. Februar 2026 in Winston-Salem, North Carolina, vor dem Bezirksgericht des Middle District of North Carolina entgegen, in der dargelegt werden wird, dass die von Shoals beanspruchten Patente aufgrund unlauteren Verhaltens bei deren Erlangung nicht durchsetzbar sind. Darüber hinaus wird Voltage Energy eine Überprüfung der vorläufigen ITC-Entscheidung zum ursprünglichen LYNX-Design beantragen und ist zuversichtlich, dass die Kommission – wie bereits im ersten ITC-Verfahren – zu einer fairen und positiven Entscheidung gelangen wird.

Voltage Energy hatte kürzlich die Übernahme eines Produktionsstandorts in North Carolina bekanntgegeben, der künftig als Unternehmenszentrale dienen soll. Diese Expansion wird Hunderte neue Arbeitsplätze vor Ort schaffen und darüber hinaus Tausende weiterer Stellen entlang der nationalen Lieferkette ermöglichen. Damit leistet das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zum regionalen Wirtschaftswachstum, treibt die Entwicklung der US-amerikanischen Clean-Energy-Branche voran und unterstreicht sein Engagement für Innovation und die Stärkung qualifizierter Arbeitskräfte in den USA.

Voltage Energy setzt weiterhin auf fairen Wettbewerb, konsequente Investition in Innovation sowie die Unterstützung seiner Partner mit zuverlässigen, zukunftsorientierten Energielösungen.

Über Voltage Energy

Die Voltage Energy Group („Voltage Energy"), gegründet im Jahr 2015 mit Hauptsitz in Chapel Hill, North Carolina, ist ein weltweit führender Anbieter von Electrical Balance of Systems (EBOS)-Lösungen für Photovoltaik-Großprojekte. Voltage Energy bietet innovative Technologien und Dienstleistungen, die die Installationseffizienz verbessern, die Sicherheit erhöhen und die langfristige Systemleistung optimieren.

Unser Team aus innovativen Köpfen setzt sich leidenschaftlich für die Erneuerbare-Energien-Branche ein. Erfahren Sie mehr auf unserer neuen Website: www.voltageenergy.com.

