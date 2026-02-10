Voltage opäť vyhráva - Voltage Energy obhajuje kontinuitu na trhu a inovácie po predbežnom rozhodnutí ITC
Feb 10, 2026, 12:03 ET
Spustenie LYNX PLUS uvádza pokrokové riešenia novej generácie diaľkových zberníc pre solárny priemysel
CHAPEL HILL, Severná Karolína, 10. február 2026 /PRNewswire/ – Skupina Voltage Energy Group („Voltage Energy"), popredný poskytovateľ riešení v oblasti solárnej a čistej energie so sídlom v Severnej Karolíne, dosiahla významný verdikt v predbežnom rozhodnutí Medzinárodnej obchodnej komisie USA (ITC). Sudca pre správne právo dospel k záveru, že nový dizajn LYNX od spoločnosti Voltage Energy („LYNX PLUS") neporušuje žiadny z patentov spoločnosti Shoals Technologies Group, Inc., čím potvrdil, že Voltage Energy môže naďalej dodávať svoje riešenia pre diaľkové zbernice vo svojom odvetví bez prerušenia. Toto rozhodnutie predstavuje pre Voltage Energy ďalšie významné víťazstvo v neustálych snahách spoločnosti Shoals vylúčiť ju z trhu a potlačiť konkurenciu.
V januári minulého roka ITC ukončila prvé vyšetrovanie, ktoré spoločnosť Shoals iniciovala v máji 2023. Neoprávnene vtedy obvinila produkty spoločnosti Voltage Energy z porušenia troch patentov. Spoločnosť Voltage Energy medzitým pokračovala v inováciách. S uvedením produktu LYNX PLUS s certifikátom UL predstavuje nové riešenie LYNX od Voltage Energy významný krok vpred oproti súčasným riešeniam kmeňových zberníc.
Voltage Energy sa teší na nadchádzajúce súdne konanie, ktoré sa bude konať 26. – 27. februára 2026 vo Winston-Saleme v Severnej Karolíne. Okresný súd USA pre stredný okres Severnej Karolíny si vypočuje dôkazy o tom, že patenty nárokované spoločnosťou Shoals nie sú vymáhateľné pre neetické konanie a pochybenia počas procesu ich získavania. Spoločnosť Voltage Energy bude tiež žiadať o preskúmanie predbežného rozhodnutia týkajúceho sa pôvodného návrhu LYNX a je presvedčená, že Komisia dospeje k spravodlivému a priaznivému záveru, ako to urobila v prvom prípade ITC.
Spoločnosť Voltage Energy nedávno oznámila aj akvizíciu výrobného závodu v Severnej Karolíne, ktorý sa stane jej budúcim sídlom. Toto rozšírenie priamo vytvorí stovky lokálnych pracovných miest a katalyzuje tisíce ďalších domácich pozícií v celom dodávateľskom reťazci, čo povedie k významnému hospodárskemu rastu v celom regióne. Tento záväzok urýchľuje domácu výrobu čistej energie a podčiarkuje neochvejné odhodlanie spoločnosti Voltage Energy prinášať do USA technologické inovácie a rozvíjať pracovnú silu.
Spoločnosť Voltage Energy je naďalej odhodlaná konkurovať čestne, investovať do inovácií a podporovať partnerov spoľahlivými a progresívnymi energetickými riešeniami.
O spoločnosti Voltage Energy Group
Voltage Energy Group („Voltage Energy") bola založená v roku 2015. Je popredným svetovým dodávateľom riešení elektrickej bilancie systémov (EBOS) pre solárne projekty rozsiahlych spoločností so sídlom v Chapel Hill v Severnej Karolíne. Spoločnosť Voltage Energy prináša inovatívne, hodnotné technológie a služby, ktoré zvyšujú efektivitu inštalácie, zlepšujú bezpečnosť a optimalizujú dlhodobý výkon systému.
Sme skupina inovatívnych ľudí, ktorým úprimne záleží na odvetví obnoviteľných zdrojov energie. Viac informácií nájdete na novej webovej stránke spoločnosti www.voltageenergy.com.
