Voltage gagne à nouveau ; Voltage Energy réaffirme la continuité du marché et l'innovation après la décision initiale de l'ITC

Le lancement de LYNX PLUS fait progresser les solutions de bus-troncs de nouvelle génération pour l'industrie solaire

CHAPEL HILL, N.C., 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), un important fournisseur de solutions solaires et d'énergie propre fondé en Caroline du Nord, a obtenu une décision importante dans le cadre de la détermination initiale de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC). Le juge administratif a estimé que le nouveau modèle LYNX de Voltage Energy ("LYNX PLUS") n'enfreignait aucun des brevets de Shoals Technologies Group, Inc. et a réaffirmé que Voltage Energy pouvait continuer à fournir à l'industrie ses solutions de bus tronqués sans interruption. Cette décision marque une nouvelle victoire importante pour Voltage Energy contre les efforts continus de Shoals visant à exclure Voltage Energy du marché et à étouffer la concurrence.

En janvier dernier, l'ITC a mis fin à la première enquête ouverte par Shoals en mai 2023, dans laquelle elle accusait à tort les produits de Voltage Energy d'enfreindre trois brevets. Entre-temps, Voltage Energy a continué à innover. Avec le lancement de son LYNX PLUS, certifié UL, la nouvelle solution LYNX de Voltage Energy marque une avancée significative par rapport aux solutions actuelles de bus interurbains.

Voltage Energy attend avec impatience le procès qui se tiendra les 26 et 27 février 2026 à Winston-Salem (Caroline du Nord), au cours duquel le tribunal de première instance des États-Unis pour le district moyen de Caroline du Nord entendra les preuves que les brevets revendiqués par Shoals sont inapplicables pour cause de mains souillées en raison de sa mauvaise conduite lors de ses efforts pour les obtenir. Voltage Energy demandera également un réexamen de la décision initiale relative à la conception initiale de LYNX et est convaincue que la Commission parviendra à une conclusion équitable et favorable, comme elle l'a fait dans la première affaire de l'ITC.

Voltage Energy a également annoncé récemment l'acquisition d'un site de production en Caroline du Nord qui servira de futur siège social. Cette expansion créera directement des centaines d'emplois locaux et catalysera des milliers d'emplois nationaux supplémentaires tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, stimulant ainsi une croissance économique significative dans toute la région. Cet engagement accélère la production nationale d'énergie propre et souligne l'engagement inébranlable de Voltage Energy en faveur de l'innovation technologique et du développement de la main-d'œuvre aux États-Unis.

Voltage Energy s'engage à rivaliser avec intégrité, à investir dans l'innovation et à soutenir ses partenaires avec des solutions énergétiques fiables et tournées vers l'avenir.

À propos de Voltage Energy Group

Fondé en 2015, Voltage Energy Group (" Voltage Energy ") est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'équilibre électrique des systèmes (EBOS) pour les projets solaires à grande échelle, dont le siège mondial se trouve à Chapel Hill, en Caroline du Nord. Voltage Energy fournit des technologies et des services innovants, conçus en fonction de la valeur ajoutée, qui améliorent l'efficacité des installations, renforcent la sécurité et optimisent les performances à long terme des systèmes.

Nous sommes un groupe de personnes innovantes qui s'intéressent sincèrement à l'industrie des énergies renouvelables. Pour en savoir plus, consultez le nouveau site web de l'entreprise : www.voltageenergy.com.

