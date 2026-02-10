Voltage znów wygrywa; Voltage Energy potwierdza stabilną pozycję rynkową i innowacyjność po ogłoszeniu wstępnego rozstrzygnięcia ITC

Wprowadzenie na rynek systemu LYNX PLUS jest ważnym krokiem naprzód w dziedzinie rozwiązań nowej generacji w zakresie systemów szyn zbiorczych dla branży fotowoltaicznej.

CHAPEL HILL, N.C., 10 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), czołowy dostawca rozwiązań w obszarze czystej energii i energii słonecznej z siedzibą w Karolinie Północnej uzyskał ważną decyzję na mocy wstępnego rozstrzygnięcia wydanego przez amerykańską Komisję Handlu Międzynarodowego (ITC, U.S. International Trade Commission). Sędzia sądu administracyjnego orzekł, że konstrukcja nowego systemu LYNX marki Voltage Energy („LYNX PLUS") nie narusza żadnych praw patentowych należących do spółki Shoals Technologies Group Inc., potwierdzając, że Voltage Energy może w dalszym ciągu bez przeszkód dostarczać swoje rozwiązania w zakresie systemów szyn zbiorczych swoim partnerom branżowym. Decyzja ta jest kolejnym kluczowym zwycięstwem firmy Voltage Energy w walce przeciwko nieustannym działaniom ze strony firmy Shoals, której celem jest usunięcie Voltage Energy z rynku i stłumienie konkurencji.

W styczniu ubiegłego roku, ITC zakończyła pierwsze postępowanie wszczęte na wniosek Shoals w maju 2023 r., w ramach którego firma Voltage Energy została niesłusznie oskarżona o naruszenie trzech patentów. W międzyczasie Voltage Energy nie ustawała w działaniach na rzecz innowacji. Wraz z premierą LYNX PLUS, dla którego uzyskano certyfikację UL, nowe rozwiązanie LYNX marki Voltage Energy wyprzedza obecnie dostępne rozwiązania w zakresie systemów szyn zbiorczych.

Voltage Energy z entuzjazmem podchodzi do nadchodzącej rozprawy sądowej, która odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2026 r. w Winston-Salem, NC, w ramach którego Federalny Sąd Okręgowy dla Dystryktu Centralnego Karoliny Północnej zapozna się z dowodami na potwierdzenie, że patenty na które powołuje się Shoals są niemożliwe do wyegzekwowania ze względu na nieuczciwe działania i naruszenia, jakie wystąpiły w toku procedury patentowej. Voltage Energy zwróci się również o ponowne rozpatrzenie wstępnego rozstrzygnięcia w sprawie oryginalnego wzoru LYNX, kierując się przekonaniem, że Komisja wyciągnie sprawiedliwe i korzystne dla firmy wnioski, analogicznie do pierwszej sprawy przed ITC.

Firma Voltage Energy ogłosiła też ostatnio zakup obiektów produkcyjnych w Karolinie Północnej, które docelowo staną się jej siedzibą główną. Ekspansja ta bezpośrednio przyczyni się do utworzenia setek nowych miejsc pracy na rynku lokalnym i stanie się katalizatorem powstania tysięcy dodatkowych stanowisk na krajowym rynku pracy w ramach jej łańcucha dostaw, co z kolei dostarczy siły napędowej wzrostu gospodarczego w całym regionie. Zobowiązanie to przyspieszy rozwój produkcji czystej energii na rynku krajowym i podkreśli niestrudzone zaangażowanie firmy Voltage Energy w obszarze amerykańskich innowacji technologicznych i rozwoju rynku pracy.

Voltage Energy pozostaje wierny zasadom uczciwej konkurencji, inwestując w innowacje i wspierając swoich partnerów niezawodnymi i przyszłościowymi rozwiązaniami energetycznymi.

Voltage Energy Group

Założona w 2015 r. Voltage Energy Group („Voltage Energy") jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu elektrycznych elementów pomocniczych instalacji fotowoltaicznej (ang. electrical balance of systems, EBOS) dla inwestycji fotowoltaicznych w sektorze użyteczności publicznej. Siedziba główna tego międzynarodowego przedsiębiorstwa mieści się w Chapel Hill, w stanie Karolina Północna. Voltage Energy oferuje innowacyjne i opłacalne technologie i usługi, które poprawiają wydajność systemów, zwiększają bezpieczeństwo i optymalizują parametry układów w perspektywie długoterminowej.

Jesteśmy zespołem dbających o innowacyjność ludzi, którym szczerze zależy na sektorze odnawialnych źródeł energii. Szczegółowe informacje dostępne są na nowej stronie internetowej firmy, www.voltageenergy.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg