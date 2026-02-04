Voltage Energy informuje o plánovanom globálnom sídle v Roxboro, Severná Karolína
Feb 04, 2026, 14:11 ET
CHAPEL HILL, Severná Karolína, 4. február 2026 /PRNewswire/ – Skupina Voltage Energy Group („Voltage Energy"), popredný poskytovateľ riešení v oblasti solárnej a čistej energie so sídlom v USA, založená v Severnej Karolíne, dnes oznámila plán na otvorenie nového výrobného závodu v USA. Pôjde o pokrok smerom k založeniu globálneho ústredia spoločnosti so sídlom v Roxboro v severokarolínskom okrese Person, vrátane akvizície a modernizácie 72-akrového areálu s 246 079 štvorcovými stopami výrobnej plochy. Tento krok odráža dlhodobú stratégiu spoločnosti zameranú na budovanie a rozširovanie svojich globálnych operácií na amerických základoch.
Spoločnosť Voltage Energy bola založená v roku 2015 a v súčasnosti sídli v Chapel Hill v Severnej Karolíne. Poskytuje služby v oblasti solárnych projektov v priemyselnej mierke po celom svete a prináša riešenia pre elektrickú bilanciu systémov (EBOS). Po spustení prevádzky by sa mal závod v Roxboro stať globálnym ústredím spoločnosti.
Očakáva sa, že s rozbehnutím prevádzky vytvorí závod lokálne pracovné príležitosti a podporí ekonomiku okresu Person prostredníctvom trvalej prevádzky a neustáleho zapájania komunity. Na podporu tohto dlhodobého rastového plánu Voltage Energy očakáva v nasledujúcich troch rokoch udržanie zvýšenej úrovne investícií s cieľom rozšíriť prevádzku a dosiahnuť trvalé ekonomické a komunitné výhody.
„Severná Karolína bola vždy základňou spoločnosti Voltage Energy," povedal Bob Slack, technický riaditeľ spoločnosti Voltage Energy. „Rozšírením našej výrobnej plochy a plánovaním budúceho globálneho ústredia tu posilňujeme náš záväzok voči zákazníkom, partnerom a miestnej komunite, a zároveň podporujeme dlhodobý rast sektora čistej energie."
Kyle Puryear, predseda rady komisárov okresu Person, povedal: „V mene rady komisárov okresu Person som hrdý na to, že môžem v našej komunite privítať spoločnosť Voltage Energy. Sme vďační, že si spoločnosť Voltage vybrala náš okres za sídlo svojej prevádzky a tešíme sa na dlhé a úspešné partnerstvo. Prítomnosť spoločnosti vytvorí kvalitné pracovné miesta, posilní náš daňový základ a prispeje k našim neustálym snahám o prilákanie inovatívnych priemyselných odvetví pre diverzifikovaný výrobný sektor, ktorý je potrebný na posilnenie našej miestnej ekonomiky."
Cynthia Petty, starostka mesta Roxboro, uviedla: „Som odhodlaná spolupracovať so spoločnosťou Voltage a podporovať ju akýmkoľvek možným spôsobom. Ešte raz vás srdečne vítam."
Jody Blackwell, dekanka technických a výrobných programov PCC, povedala: „Sme nadšení, že oproti južnému kampusu Piedmont Community College a nášmu obchodnému centru otvára svoje brány Voltage Energy. Voltage prinesie nášmu kampusu nové príležitosti a novú energiu. Táto nová prevádzka posilní naše partnerstvo s miestnym priemyslom a vytvorí ďalšie možnosti pre vzdelávanie študentov, zamestnanosť a rast komunity. Máme šťastie, že si vybrali okres Person a sme radi, že im môžeme ponúknuť podporu na vstupe do tohto nového partnerstva."
O skupine Voltage Energy Group
Voltage Energy Group („Voltage Energy") bola založená v roku 2015. Je popredným svetovým dodávateľom riešení elektrickej bilancie systémov (EBOS) pre solárne projekty rozsiahlych spoločností so sídlom v Chapel Hill v Severnej Karolíne. V Európe má zastupiteľstvo v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.
Spoločnosť Voltage Energy preukázala stabilný medziročný rast a prináša inovatívne, hodnotné technológie, ktoré zvyšujú efektivitu inštalácie, bezpečnosť a dlhodobý výkon systému. Spoločnosť, hlboko oddaná excelentnosti služieb, podporuje inteligentnejšiu realizáciu projektov prostredníctvom pokročilých vizualizačných nástrojov, ako sú 3D rendery, 360-stupňové prehliadky a náhľady virtuálnej reality. Jej vlajkové produkty – VOLTAGE®LYNX, VOLTAGE®ALEX a VOLTAGE®IBEX – je možné prispôsobiť do flexibilných, prispôsobených riešení šitých na mieru, ktoré spĺňajú jedinečné požiadavky každého klienta, čo podčiarkuje trvalé zameranie spoločnosti na služby orientované na zákazníka a dlhodobý úspech.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2875909/Voltage_Energy_Planned_Global_Headquarters_in_Roxboro.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg
