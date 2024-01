Volvo bringt weltweit neue Lkw auf den Markt und macht sein Produktportfolio zukunftssicher

Gleichzeitig ist dies ein sehr mutiger Schritt – wir bringen neue erstklassige Lkw auf den Markt, die einen Maßstab für Energieeffizienz und Reduzierung der CO 2 -Emissionen in der gesamten Produktpalette setzen werden", meint Roger Alm, Präsident Volvo Trucks. „Die Fahrzeuge wurden entwickelt, damit wir unser ehrgeiziges Netto-Null-Emissionsziel für 2040 schneller erreichen, bieten unseren Kunden aber auch ein höheres Maß an Sicherheit, Produktivität und Betriebszeit."

Ein neues globales Produktportfolio – Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO 2 -Emissionen

Wir gehen in Nordamerika mit einer ganz neuen energieeffizienten Plattform auf den Markt, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 10 Prozent* senkt und gleichzeitig das Sicherheitsniveau deutlich erhöht. Die neue Plattform wird in den kommenden Jahren die Basis für eine Reihe neuer Modelle sein und dabei die breite Palette an Elektro- und erneuerbaren Kraftstofftechnologien des Unternehmens sowie effiziente Verbrennungsmotoren nutzen. Den Anfang macht das brandneue Volvo VNL-Modell, das den meistverkauften Lkw von Volvo auf dem nordamerikanischen Markt für Fernverkehr ersetzt.

In Europa, Australien, Asien und Afrika bringt Volvo den neuen Volvo FH Aero auf den Markt – optimiert für energieeffiziente Schwertransporte. Der neue aerodynamische Volvo FH, der den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen um bis zu 5 Prozent* senkt, bietet eine Auswahl an verschiedenen Antriebssystemen, darunter Elektro-, Biogas- und Dieselantrieb.

„Die breite Palette an Lkw, die wir auf den Markt bringen, wird es unseren Kunden auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre CO 2 -Bilanz zu verbessern, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit befinden. „Die Versorgung mit Ökostrom variiert von Markt zu Markt, und deshalb müssen wir als globaler Lkw-Hersteller unseren Kunden eine Reihe von Dekarbonisierungslösungen anbieten", erklärt Roger Alm.

*Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch kann abhängig von vielen Faktoren variieren, z. B. Fahrgeschwindigkeit, Fahrzeugbeladung, Topographie und Wetterbedingungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Stefan Elfström

Media Relations Director, Volvo Trucks

E-Mail: [email protected]

Tel: +46 708 25 30 72

Volvo Trucks bietet umfassende Transportlösungen für Geschäftskunden. Das Unternehmen vertreibt eine umfangreiche Palette an mittelschweren bis schweren Lkw. Die Kundenbetreuung erfolgt über ein weltweites Händlernetz mit 2.300 Servicestellen in rund 130 Ländern. Im Jahr 2022 wurden weltweit rund 145.000 Volvo-Lkw ausgeliefert. Volvo Trucks ist Teil der Volvo Group.

