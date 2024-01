Volvo lanza nuevos camiones en todo el mundo y prepara para el futuro su cartera de productos

"Se trata de un paso audaz: estamos lanzando nuevos camiones, los mejores de su clase, que establecerán un punto de referencia en cuanto a eficiencia energética y reducción de emisiones de CO 2 en toda la gama de productos", explica Roger Alm, presidente de Volvo Trucks. "Se han diseñado para impulsar el avance hacia nuestro ambicioso objetivo de registrar cero emisiones netas para 2040, pero también ofrecen a nuestros clientes mayores niveles de seguridad, productividad y tiempo de actividad".

Una nueva cartera de productos global que reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO 2

En el mercado norteamericano se presenta una plataforma energéticamente eficiente y completamente nueva, que reduce el consumo de combustible hasta en un 10 por ciento* y, al mismo tiempo, aumenta en gran medida el nivel de seguridad. La nueva plataforma será la base para una gama de nuevos modelos en los próximos años, aprovechando la amplia gama de tecnologías de combustibles eléctricos y renovables de la empresa, así como sus motores de combustión eficientes. El primer modelo que se lanzará es el nuevo modelo Volvo VNL, que sustituye al camión Volvo más vendido en el mercado norteamericano en el transporte de largo recorrido.

En Europa, Australia, Asia y África, Volvo lanza el nuevo Volvo FH Aero, optimizado para transportes de gran tonelaje energéticamente eficientes. El nuevo Volvo FH aerodinámico, que reduce el consumo de energía y las emisiones de CO 2 hasta en un cinco por ciento*, incluye una variedad de sistemas de propulsión, entre los que se incluyen eléctrico, de biogás y diésel.

"Gracias a la amplia gama de camiones que vamos a lanzar, nuestros clientes de todo el mundo podrán reducir sus huellas de CO 2 , independientemente del punto en el que se encuentren en su recorrido hacia la sostenibilidad. El suministro de energía ecológica varía entre los distintos mercados y, por consiguiente, como fabricante mundial de camiones, debemos ofrecer a nuestros clientes una variedad de soluciones de descarbonización", expone Roger Alm.

*El ahorro de combustible real puede variar según muchos factores, como la velocidad de conducción, la carga del vehículo, la topografía y las condiciones meteorológicas.



