Volvo lance de nouveaux camions dans le monde entier, pérennisant ainsi sa gamme de produits

« Il s'agit d'une décision audacieuse : nous lançons de nouveaux camions, les meilleurs de leur catégorie, qui établiront une référence en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO 2 sur l'ensemble de la gamme de produits », confie Roger Alm, président de Volvo Trucks. « Ils ont été conçus pour accélérer la progression vers notre ambitieux objectif de zéro émission nette d'ici 2040, mais ils offrent également des niveaux plus élevés de sécurité, de productivité et de disponibilité à nos clients. »

Une nouvelle gamme mondiale de produits, réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO 2

Le marché nord-américain bénéficie d'une toute nouvelle plate-forme économe en énergie, qui permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 10 %* tout en améliorant considérablement le niveau de sécurité. Cette nouvelle plate-forme servira de base à une gamme de nouveaux modèles dans les années à venir, utilisant la large palette de technologies électriques et de carburants renouvelables de l'entreprise, ainsi que des moteurs à combustion efficaces. Le premier modèle est le tout nouveau modèle Volvo VNL, qui remplace le best-seller de Volvo sur le marché nord-américain pour le transport longue distance.

En Europe, en Australie, en Asie et en Afrique, Volvo lance le nouveau Volvo FH Aero, optimisé pour les transports lourds économes en énergie. Le nouveau Volvo FH aérodynamique, qui réduit la consommation d'énergie et les émissions de CO 2 jusqu'à 5 %*, est proposé avec un choix de systèmes de propulsion, notamment électriques, biogaz et diesel.

« La large gamme de camions que nous lançons permettra à nos clients du monde entier de réduire leur empreinte de CO 2 , peu importe où ils en sont dans leur démarche de développement durable. L'approvisionnement en énergie verte varie d'un marché à l'autre et, par conséquent, en tant que constructeur mondial de camions, nous devons proposer à nos clients une gamme de solutions de décarbonisation », explique Roger Alm.

*La consommation réelle de carburant peut varier en fonction de nombreux facteurs, à savoir la vitesse, la charge du véhicule, la topographie et les conditions météorologiques.

Pour plus d'informations, contactez :

Stefan Elfström

Directeur des relations avec les médias, Volvo Trucks

E-mail : [email protected]

Tél : +46 708 25 30 72

Volvo Trucks propose des solutions de transport complètes aux clients professionnels avec sa gamme très riche de poids moyens et poids lourds. L'assistance à la clientèle est fourni via un réseau mondial de concessionnaires sur 2 300 points de service dans environ 130 pays. En 2022, environ 145 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=nh9fY9PbGGU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2327083/Volvo_FH_Aero.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2327084/Volvo_Trucks_range.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2327085/Volvo_VNL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2327086/Roger_Alm.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327082/Volvo_Logo.jpg

By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.