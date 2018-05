Volvo Trucks presenta il secondo camion elettrico in tre settimane

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8321751-volvo-trucks-second-electric-truck-model/

"L'introduzione del Volvo FE Electric completa la gamma di camion elettrici per le operazioni in contesto urbano e ci consente di fare un altro strategico passo avanti nello sviluppo di un'offerta completa di soluzioni di trasporto elettrificate. Tutto questo apre le porte a nuove forme di collaborazione con le città, volte a migliorare la qualità dell'aria, a contenere l'inquinamento acustico e a ridurre la congestione nelle ore di punta: infatti, in assenza di rumore ed emissioni allo scarico, le operazioni commerciali potrebbero essere spostate alla mattina presto o alla sera tardi", spiega Claes Nilsson, President presso Volvo Trucks.

Il primo Volvo FE Electric, un camion per la raccolta rifiuti con allestimento sviluppato insieme a Faun, allestitore di camion leader in Europa, sarà operativo all'inizio del 2019 ad Amburgo, la seconda città della Germania.

"Amburgo, eletta Capitale verde europea nel 2011, lavora da tempo e con successo su molti fronti per favorire uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente, non ultimo nel settore di trasporti, dove gli autobus elettrificati di Volvo sono già attivi nella rete di trasporto pubblico. Da questa collaborazione sono nate esperienze e ambizioni che fanno della città di Amburgo un partner importantissimo per noi", dichiara Jonas Odermalm, Product Line Vice President per Volvo FL e Volvo FE presso Volvo Trucks.

Per Rüdiger Siechau, CEO di Stadtreinigung Hamburg, i camion elettrici possono portare enormi vantaggi alla città in termini di rispetto dell'ambiente.

"Oggi, ognuno dei nostri 300 normali veicoli per la raccolta dei rifiuti causa ogni anno l'emissione di circa 31.300 kg di anidride carbonica. Un veicolo elettrico per la raccolta dei rifiuti con una batteria in grado di durare per un intero turno di otto/dieci ore rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica. Inoltre, c'è un altro vantaggio: Stadtreinigung Hamburg genera elettricità a emissioni zero che può essere utilizzata per ricaricare le batterie".

Il nuovo Volvo FE Electric sarà disponibile in più versioni, adatte a diversi tipi di operazioni di trasporto, ad esempio con la cabina Volvo con ingresso ribassato che, oltre a consentire di entrare e uscire con comodità, offre all'autista una visione ottimale del traffico circostante. Grazie alla rumorosità ridotta e all'assenza di vibrazioni, anche l'ambiente di lavoro migliora. È possibile ottimizzare la capacità delle batteria in funzione delle singole esigenze e la ricarica può avvenire sia tramite la normale rete elettrica, sia con stazioni di ricarica rapida.

"Le nostre soluzioni globali per i trasporti elettrificati sono progettate per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente e di ogni città: infatti, oltre ai veicoli, offriamo supporto per ogni aspetto, dall'analisi degli itinerari all'assistenza e ai finanziamenti, tramite la nostra rete di concessionari e officine presenti in tutta Europa. Collaboriamo a stretto contatto anche con i fornitori delle infrastrutture di ricarica", conclude Jonas Odermalm.

Informazioni sui camion ad alimentazione elettrica di Volvo Trucks

Volvo FE Electric

- Camion completamente elettrico per distribuzione, raccolta di rifiuti e altre applicazioni in ambienti urbani con PTT di 27 tonnellate.

- Catena cinematica: due motori elettrici con potenza massima di 370 kW (260 kW di potenza continua) e trasmissione Volvo a due velocità. Coppia massima motori elettrici 850 Nm. Coppia massima ponte posteriore 28 kNm.

- Accumulo di energia: batterie agli ioni di litio, 200-300 kWh.

- Autonomia: fino a 200 km.

- Ricarica: sono disponibili due diversi sistemi di ricarica. CCS2: potenza massima di ricarica di 150 kW CC. Low Power Charging: potenza massima di ricarica di 22 kW CA.

- Tempo di ricarica: da batterie scariche a completamente cariche (300 kWh): CCS2 150 kW circa 1,5 ore, Low Power Charging circa 10 ore.

Volvo FL Electric

- Camion completamente elettrico per distribuzione, raccolta di rifiuti e altre applicazioni in ambienti urbani con PTT di 16 tonnellate.

- Catena cinematica: motore elettrico con potenza massima di 185 kW (130 kW di potenza continua) e trasmissione Volvo a due velocità. Coppia massima motore elettrico 425 Nm. Coppia massima ponte posteriore 16 kNm.

- Accumulo di energia: batterie agli ioni di litio per un totale di 100-300 kWh.

- Autonomia: fino a 300 km.

- Ricarica: sono disponibili due diversi sistemi di ricarica. CCS2: potenza massima di ricarica di 150 kW CC. Low Power Charging: potenza massima di ricarica di 22 kW CA.

- Tempo di ricarica: da batterie scariche a completamente cariche in 1-2 ore (carica CC) con ricarica rapida, carica notturna fino a 10 ore (carica CA) con capacità massima della batteria pari a 300 kWh.

Volvo Trucks offre soluzioni di trasporto complete per clienti professionali ed esigenti, con una gamma completa di veicoli per carichi medi e pesanti. L'assistenza clienti è garantita da una rete globale di 2.100 concessionarie e officine in oltre 130 paesi. I veicoli Volvo vengono assemblati in 16 paesi in tutto il mondo. Nel 2017, in tutto il mondo sono stati consegnati più di 112.000 veicoli Volvo. Volvo Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei maggiori produttori mondiali di camion, autobus, macchinari per i cantieri e motori marittimi e industriali. Il gruppo Volvo fornisce inoltre soluzioni per servizi finanziari e di assistenza. Il lavoro di Volvo Trucks´ si basa sui valori fondamentali Volvo Trucks di qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Daniele Pelosi, Volvo Truck Corporation - Sede Italiana Tel. +39 035-889222, e-mail daniele.pelosi@volvo.com

