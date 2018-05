Volvo Trucks presenteert tweede elektrische truck binnen drie weken

Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier: https://www.multivu.com/players/uk/8321751-volvo-trucks-second-electric-truck-model/

"Met de introductie van de Volvo FE Electric kunnen we een complete reeks elektrisch aangedreven trucks aanbieden voor werkzaamheden in de stad. We zetten hiermee opnieuw een strategische stap in de ontwikkeling van ons totaalaanbod voor elektrisch aangedreven transportoplossingen. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerking met steden die zich richten op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van verkeerslawaai en het voorkomen van files in de spits. Commerciële activiteiten kunnen namelijk met weinig lawaai en zonder uitlaatgassen 's ochtends vroeg of 's avonds laat worden uitgevoerd", aldus Claes Nilsson, President Volvo Trucks.

De eerste Volvo FE Electric, een vuilniswagen met een opbouw die is ontwikkeld in samenwerking met Faun, de grootste carrosseriebouwer van Europa, zal vanaf begin 2019 worden ingezet in Hamburg, de tweede stad van Duitland.

"Hamburg is in 2011 uitgeroepen tot de groene hoofdstad van de EU en werkt al geruime tijd met succes aan een brede inzet voor een groene en duurzame stadsontwikkeling. Dit geldt niet in het minst voor de transportsector, waar elektrische bussen van Volvo al worden ingezet in het openbaar vervoer. Door de ervaringen en ambities uit deze samenwerking is Hamburg een zeer interessante partner voor ons", zegt Jonas Odermalm, Product Line Vice President voor Volvo FL en Volvo FE bij Volvo Trucks.

Prof. Dr. Rüdiger Siechau, CEO bij Stadtreinigung Hamburg, ziet allerlei milieuvriendelijke toepassingen van elektrische trucks in de stad.

"Op dit moment stoot elk van onze 300 conventionele vuilniswagens circa 31.300 kg kooldioxide per jaar uit. Een elektrisch aangedreven vuilniswagen met een accu die een volledige dienst van acht tot tien uur meegaat, is een technologische doorbraak. Een ander voordeel is het feit dat Stadtreinigung Hamburg klimaatneutrale elektriciteit produceert die kan worden gebruikt om de accu's op te laden."

De nieuwe Volvo FE Electric wordt in diverse modellen aangeboden voor verschillende soorten transportopdrachten. Bijvoorbeeld met de Volvo-cabine met lage instap die in- en uitstappen gemakkelijker maakt en de chauffeur een uitstekend overzicht geeft over het omringende verkeer. De werkomgeving wordt bovendien prettiger vanwege het lage geluidsniveau en de trillingsvrije werking. De accucapaciteit kan optimaal worden aangepast aan de individuele wensen en het laden kan plaatsvinden via het elektriciteitsnet of via snellaadstations.

"Onze holistische oplossingen voor elektrisch transport zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke wensen van elke klant en elke stad. Behalve de voertuigen zelf bieden we alles van routeanalyse tot onderhoud en financiering via ons dealer- en werkplaatsnetwerk dat over heel Europa is verspreid. We hebben ook nauwe samenwerkingsverbanden met leveranciers van oplaadinfrastructuur", zegt Jonas Odermalm.

Feiten van de elektrisch aangedreven trucks van Volvo Trucks

Volvo FE Electric

- Truck met volledig elektrische aandrijving voor distributie, vuilnisophaal en andere toepassingen in stedelijke omgeving, GVW 27 ton.

- Aandrijflijn: Twee elektromotoren van 370 kW, max. vermogen (260 kW continu), Volvo-transmissie met twee versnellingen. Max. koppel elektromotor 850 Nm. Max. koppel achteras 28 kNm.

- Energieopslag: Lithium-ion accu's, 200-300 kWh.

- Radius: Tot 200 km.

- Opladen: Er zijn twee oplaadsystemen leverbaar. CCS2: Maximum laadvermogen 150 kW DC. Laag laadvermogen: Maximum laadvermogen 22 kW AC.

- Oplaadtijd: Van lege naar geheel geladen accu's (300 kWh): CCS2 150 kW circa 1,5 uur, laag laadvermogen circa 10 uur.

Volvo FL Electric

- Truck met volledig elektrische aandrijving voor distributie, vuilnisophaal en andere toepassingen in stedelijke omgeving, GVW 16 ton.

- Aandrijflijn: Elektromotor van 185 kW, max. vermogen (130 kW continu), Volvo-transmissie met twee versnellingen. Max. koppel elektromotor 425 Nm. Max. koppel achteras 16 kNm.

- Energieopslag: Lithium-ion accu's, in totaal 100-300 kWh.

- Radius: Tot 300 km.

- Opladen: Er zijn twee oplaadsystemen leverbaar. CCS2: Maximum laadvermogen 150 kW DC. Laag laadvermogen: Maximum laadvermogen 22 kW AC.

- Oplaadtijd: Van lege naar geheel geladen accu's: snelladen 1-2 uur (DC-opladen), 's nachts opladen tot 10 uur (AC-laden) met maximale accucapaciteit van 300 kWh.

