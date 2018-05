Volvo Trucks présente son deuxième modèle électrique en trois semaines

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : https://www.multivu.com/players/uk/8321751-volvo-trucks-second-electric-truck-model/

« Avec l'introduction du Volvo FE Electric, nous disposons d'une gamme complète de véhicules électriques pour les activités en milieu urbain et cela constitue une étape stratégique dans le développement de notre offre globale de solutions de transport électrifiées. Cela ouvre de nouveaux horizons pour la coopération avec les villes désireuses d'améliorer la qualité de l'air, de réduire le bruit de la circulation et de désengorger le réseau aux heures de pointe, car les activités commerciales peuvent être réalisées tôt le matin ou en fin de soirée, dans le silence et sans émission d'échappement », explique Claes Nilsson, President Volvo Trucks.

Le premier Volvo FE Electric, un véhicule de collecte des ordures équipé d'une superstructure développée en collaboration avec le plus grand carrossier européen, Faun, entrera en service début 2019 à Hambourg, deuxième plus grande ville d'Allemagne.

« Hambourg, élue Capitale verte européenne en 2011, œuvre depuis longtemps et avec succès dans une multitude de domaines pour soutenir un développement urbain durable et respectueux de l'environnement. Le secteur du transport n'est pas en reste : les autobus électriques de Volvo sont déjà en exploitation sur le réseau des transports publics. Les expériences et les ambitions suscitées par cette aventure font de Hambourg un partenaire très intéressant pour nous », assure Jonas Odermalm, Product Line Vice President pour les Volvo FL et Volvo FE chez Volvo Trucks.

Prof. Dr. Rüdiger Siechau, PDG de Stadtreinigung Hamburg, décèle un fort potentiel des véhicules électriques pour la ville en matière d'avantages environnementaux.

« Actuellement, chacun de nos 300 véhicules classiques de collecte des ordures émet environ 31 300 kg de dioxyde de carbone par an. Un véhicule de collecte des ordures électrique équipé de batteries offrant suffisamment d'autonomie pour un service complet de huit à dix heures est une véritable révolution technologique. Autre avantage : Stadtreinigung Hamburg génère de l'électricité neutre sur le plan climatique qui peut être utilisée pour recharger les batteries. »

Le nouveau Volvo FE Electric se déclinera en plusieurs variantes selon le type de mission de transport. Par exemple, une cabine à accès bas Volvo facilitera la montée et la descente et offrira au conducteur une visibilité hors pair sur le trafic environnant. L'environnement de travail est également amélioré grâce au faible niveau sonore et au fonctionnement sans vibrations. La capacité des batteries peut être optimisée selon les besoins spécifiques, et la recharge est possible sur secteur ou par le biais de stations de recharge rapide.

« Nos solutions complètes en matière de transport électrifié sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client et de chaque ville. Outre les véhicules, notre offre inclura aussi bien l'analyse des itinéraires que des solutions de financement et des services par le biais de notre réseau de distributeurs et de Réparateurs agréés dans toute l'Europe. Nous entretenons également des partenariats étroits avec des fournisseurs d'infrastructures de recharge », souligne Jonas Odermalm.

Infos, véhicules électriques Volvo Trucks

Volvo FE Electric

- Véhicule tout électrique pour la distribution, la collecte des ordures et d'autres applications en milieu urbain, PTAC de 27 tonnes.

- Chaîne cinématique : deux moteurs électriques développant une puissance maximale de 370 kW (puissance continue de 260 kW) avec transmission Volvo à deux vitesses. Couple maxi des moteurs électriques de 850 Nm. Couple maxi de l'essieu arrière de 28 kNm.

- Stockage de l'énergie : batteries lithium-ion, 200-300 kWh.

- Autonomie : jusqu'à 200 km.

- Charge : deux systèmes de recharge différents sont disponibles. CCS2 : puissance de charge maximale de 150 kW CC. Recharge basse puissance : puissance de charge maximale de 22 kW CA.

- Durée de charge : d'une batterie vide à une batterie entièrement chargée (300 kWh) : CCS2 150 kW env. 1,5 heure, recharge basse puissance env. 10 heures.

Volvo FL Electric

- Véhicule tout électrique pour la distribution, la collecte des ordures et d'autres applications en milieu urbain, PTAC de 16 tonnes.

- Chaîne cinématique : moteur électrique développant une puissance maximale de 185 kW (puissance continue de 130 kW) avec transmission Volvo à deux vitesses. Couple maxi du moteur électrique de 425 Nm. Couple maxi de l'essieu arrière de 16 kNm.

- Stockage de l'énergie : batteries lithium-ion, pour un total de 100-300 kWh.

- Autonomie : jusqu'à 300 km.

- Charge : deux systèmes de recharge différents sont disponibles. CCS2 : puissance de charge maximale de 150 kW CC. Recharge basse puissance : puissance de charge maximale de 22 kW CA.

- Durée de charge : d'une batterie vide à une batterie entièrement chargée : recharge rapide en 1-2 heures (CC), recharge de nuit jusqu'à 10 heures (CA) avec une capacité de batterie maxi de 300 kWh.

Volvo Trucks fournit des solutions de transport complètes pour les clients professionnels et exigeants et offre une gamme complète de camions pour travaux moyens à lourds. L'assistance à la clientèle est sécurisée via un réseau mondial de 2100 points de service et ateliers dans plus de 130 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 16 pays dans le monde. Volvo Trucks à Gand est la plus grande usine d'assemblage de Volvo Trucks, spécialisée dans les poids lourds et les cabines. En 2017, plus de 112 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d'équipement de construction au monde ainsi que des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs fondamentales de Volvo Trucks sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

