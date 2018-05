Volvo Trucks presenterer sin andre elektriske lastebilmodell på tre uker

Klikk her for å se denne Multimedia News release:

Med introduksjonen av Volvo FE Electric har vi nå et omfattende utvalg av elektrisk drevne lastebiler til bruk i bymiljøer, og dette innebærer enda et strategisk steg i utviklingen av et totaltilbud for elektriske transportløsninger. Dette åpner for nye samarbeidsmuligheter med bykommuner som ønsker å forbedre luftkvaliteten, redusere trafikkstøyen og begrense køene i rushtrafikken, ettersom kommersielle operasjoner kan utføres - stille og uten utslipp - tidlig om morgenen eller sent på kvelden", sier adm. dir. i Volvo Trucks, Claes Nilsson.

Den første Volvo FE Electric-lastebilen, som er en renovasjonsbil med et påbygg som er utviklet i samarbeid med Faun - Europas største påbygger for lastebiler - tas i bruk i begynnelsen av 2019 i Tysklands nest største by, Hamburg.

"Hamburg, som i 2011 ble utnevnt til europeisk miljøhovedstad av EU, har jobbet lenge og målrettet på mange fronter for å fremme miljøvennlig og bærekraftig byutvikling. Dette gjelder ikke minst innen transportsektoren, og elektriske busser fra Volvo er allerede i bruk i byens offentlige transportnettverk. Erfaringene og ambisjonene fra dette arbeidet gjør Hamburg til en svært interessant partner for oss", sier Jonas Odermalm, Product Line Vice President for Volvo FL og Volvo FE i Volvo Trucks.

Prof. Dr. Rüdiger Siechau, som er adm. dir. i Stadtreinigung Hamburg, ser et stort potensial for miljøfordeler med elektriske lastebiler i byen.

"I dag slipper hver av de 300 tradisjonelle renovasjonsbilene i byen ut cirka 31 300 kg CO2 hvert eneste år. En elektrisk drevet renovasjonsbil med et batteri som takler et helt skift på 8-10 timer, er et teknologisk gjennombrudd. En annen fordel er det faktum at Stadtreinigung Hamburg genererer klimanøytral elektrisitet som kan brukes til å lade batteriene."

Nye Volvo FE Electric blir tilgjengelig i en rekke ulike varianter for forskjellige typer transportoppdrag. For eksempel med Volvos nye førerhus med lavt innsteg, som gjør at sjåføren enkelt kan gå inn og ut av førerhuset, og får svært god sikt over trafikken i nærheten. Arbeidsmiljøet forbedres også takket være det lave støynivået og den vibrasjonsfrie driften. Batterikapasiteten kan optimaliseres etter den enkelte kundens behov, og ladingen skjer enten via strømnettet eller på hurtigladestasjoner.

"Våre enhetlige løsninger for elektrisk transport er utviklet for å dekke de individuelle behovene til hver enkelt kunde og hver enkel by. I tillegg til kjøretøyene tilbyr vi alt fra ruteanalyser til tjenester og finansiering via nettverket vårt av forhandlere og verksteder rundt om i Europa. Vi har også et nært samarbeid med leverandører av infrastruktur for lading", sier Jonas Odermalm.

Fakta: Volvo Trucks' elektrisk drevne lastebiler

Volvo FE Electric

- En helt elektrisk lastebil for distribusjon, avfallshåndtering og andre bruksområder i bymiljøer - totalvekt på 27 tonn.

- Drivlinje: To elektriske motorer med maks. effekt på 370 kW (260 kW konstant effekt) med en 2-trinns Volvo-girkasse. Maks. dreiemoment i de elektriske motorene: 850 Nm. Maks. dreiemoment i bakakselen: 28 kNm.

- Energilagring: Litiumionbatterier, 200-300 kWt.

- Rekkevidde: Opptil 200 km.

- Lading: To ulike ladesystemer er tilgjengelig. CCS2: Maks. ladeeffekt på 150 kW (likestrøm). Low Power Charging: Maks. ladeeffekt på 22 kW (vekselstrøm).

- Ladetid: Fra tomme til fulladede batterier (300 kWt): CCS2 150 kW ca. 1,5 time, Low Power Charging ca. 10 timer.

Volvo FL Electric

- En helt elektrisk lastebil for distribusjon, avfallshåndtering og andre bruksområder i bymiljøer - totalvekt på 16 tonn.

- Drivlinje: Elektrisk motor med maks. effekt på 185 kW (130 kW konstant effekt) med en 2-trinns Volvo-girkasse. Maks. dreiemoment i den elektriske motoren: 425 Nm. Maks. dreiemoment i bakakselen: 16 kNm.

- Energilagring: Litiumionbatterier, totalt 100-300 kWh.

- Rekkevidde: Opptil 300 km.

- Lading: To ulike ladesystemer er tilgjengelig. CCS2: Maks. ladeeffekt på 150 kW (likestrøm). Low Power Charging: Maks. ladeeffekt på 22 kW (vekselstrøm).

- Ladetid: Fra tomme til fulladede batterier: hurtiglading 1-2 timer (lading med likestrøm), nattlading opptil 10 timer (lading med vekselstrøm) med en maksimal batterikapasitet på 300 kWh.

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av 2100 forhandlere og verksteder i mer enn 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 16 land over hele verden. I 2017 ble det solgt mer enn 112 000 Volvolastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer for maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester. Alt Volvo Trucks gjør, er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.

