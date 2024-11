VVDN et SecureThings.ai collaborent pour renforcer la cybersécurité des solutions industrielles

GURUGRAM, Inde, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, fournisseur mondial de logiciels, d'ingénierie électronique et de services et solutions de fabrication de produits, annonce ce jour la signature d'un protocole d'accord pour une collaboration en matière de cybersécurité avec SecureThings.ai Pvt Ltd, leader dans le domaine des solutions de cybersécurité pour les véhicules. Cette collaboration représente une avancée majeure dans la fourniture d'une protection de cybersécurité solide pour les solutions automobiles, de mise en réseau et Wi-Fi, IoT et Cloud à l'échelle mondiale, avec un accent particulier sur l'écosystème des véhicules connectés.

Cet engagement permet l'intégration des solutions de cybersécurité avancées de SecureThings.ai dans les produits et solutions automobiles conçus et fabriqués par VVDN pour ses clients, qui comprennent la connectivité des véhicules, l'infotainment embarqué et les groupes d'instruments, les solutions ADAS, les solutions SDV (véhicule défini par logiciel), les dispositifs réseau et Wi-Fi, l'IoT, ainsi que les services et solutions Cloud. Cette collaboration vise à garantir que VVDN répond aux exigences réglementaires mondiales, y compris l'adoption des normes ISO 21434 pour la cybersécurité dans l'industrie automobile.

Les principales initiatives de cette collaboration sont les suivantes :

Solutions de détection et de protection contre les intrusions - Pour surveiller, détecter et prévenir les cyberattaques en temps réel.

- Pour surveiller, détecter et prévenir les cyberattaques en temps réel. Services de surveillance des menaces - Pour la surveillance continue, la détection des vulnérabilités et la corrélation avec les produits/solutions développés par VVDN pour ses clients.

- Pour la surveillance continue, la détection des vulnérabilités et la corrélation avec les produits/solutions développés par VVDN pour ses clients. Mise en place d'un laboratoire de recherche sur la sécurité - Pour se concentrer sur le développement de concepts de sécurité personnalisés afin de répondre aux exigences des clients de VVDN en matière de cybersécurité.

- Pour se concentrer sur le développement de concepts de sécurité personnalisés afin de répondre aux exigences des clients de VVDN en matière de cybersécurité. Red teaming en tant que service - À déployer pour effectuer des évaluations indépendantes de la cybersécurité sur plusieurs déploiements de clients, afin de garantir une protection complète.

Les deux entreprises étudient les possibilités d'étendre leur collaboration à d'autres domaines connexes, ce qui en élargirait encore la portée. Cet engagement à long terme met en évidence leur vision commune de promouvoir l'innovation et l'excellence en matière de cybersécurité pour les secteurs de l'automobile et de l'IdO.

Vivek Bansal - cofondateur et président de VVDN Technologies : « La cybersécurité est une priorité pour VVDN.Cette collaboration avec SecureThings.ai souligne notre engagement à fournir des solutions automobiles sécurisées et fiables à l'échelle mondiale. En intégrant l'expertise de pointe de SecureThings.ai en matière de cybersécurité, nous souhaitons établir de nouvelles références en matière de protection des véhicules connectés et des écosystèmes IdO. Avec l'évolution rapide du paysage de la connectivité automobile et l'entrée en vigueur de réglementations strictes en matière de cybersécurité telles que R 155/156 et AIS 189/190 en Inde, il est crucial de renforcer chaque dispositif du véhicule avec une cyberassurance solide. SecureThings apportera à nos solutions une expertise inestimable en matière de cybersécurité, des points de vue indépendants et des concepts de sécurité impartiaux. Cette collaborationmarque le début d'une approche proactive dans ce sens. »

SecureThings.AI est un leader dans le domaine de la cybersécurité des véhicules, offrant une suite robuste de solutions multicouches de protection en temps réel et de renseignement sur les menaces, alimentées par l'IA/ML, qui protègent les véhicules tout au long de leur cycle de vie. Vishal Bajpai, cofondateur et CEO de SecureThings.ai souligne l'importance de cette collaboration : « Notre mission est de révolutionner la cybersécurité automobile en tirant parti des recherches approfondies en matière de sécurité et des technologies de pointe. Nous donnons aux équipementiers et aux fournisseurs de premier niveau les moyens de lutter contre les cybermenaces et de respecter efficacement les normes réglementaires en constante évolution. La collaboration avec VVDN, connu pour ses prouesses en matière d'ingénierie produit et ses partenariats OEM, renforce non seulement notre position sur le marché, mais aussi les capacités de VVDN en tant que fournisseur de premier plan d'appareils sécurisés. »

À propos de VVDN :

Créé en 2007, VVDN est une société d'innovation technologique qui se concentre principalement sur les services logiciels, l'ingénierie des produits et les services de fabrication. Le siège indien de VVDN se trouve à Gurgaon et son siège nord-américain à Fremont, en Californie. VVDN est présent dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Viêt Nam, en Corée du Sud et au Japon. Avec 11 centres de R&D avancés, VVDN est entièrement équipé pour concevoir, développer et tester l'ensemble du matériel, de la mécanique et des logiciels requis pour un produit ou une solution complète. Les sept sites de fabrication de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, et comprennent les meilleures usines de SMT, de moulage et d'outillage, de moulage par injection, de moulage sous pression, de revêtement par poudre, de tôlerie, d'assemblage de produits et de laboratoires de certification de produits. L'entreprise propose à ses clients internationaux une gamme complète de services allant du matériel à la mécanique, des logiciels embarqués à l'informatique en nuage et aux applications, des essais et de la validation à l'automatisation ainsi qu'à la fabrication en série.

À propos de SecureThings.ai Pvt Ltd :

SecureThings.AI est à l'avant-garde de l'innovation en matière de cybersécurité dans le secteur automobile, fournissant aux acteurs de l'industrie des solutions et des connaissances avancées pour faire face aux complexités réglementaires et aux menaces émergentes. Ses solutions phares d'IA/ML, comme xSecureSquadron, jouent un rôle essentiel dans la sécurisation des solutions de mobilité pour les équipementiers et les fournisseurs de premier niveau du monde entier.

