VVDN und SecureThings.ai arbeiten zusammen, um die Cybersicherheit für Industrielösungen zu verbessern

GURUGRAM, Indien, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Software, Elektronikentwicklung und Produktherstellung, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding; MoU) für die Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit mit SecureThings.ai Pvt Ltd, einem führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Fahrzeuge, bekannt. Diese Zusammenarbeit stellt einen großen Schritt nach vorn dar, um robuste Cybersicherheitslösungen für die Bereiche Automotive, Networking & WiFi, IoT und Cloud weltweit bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ökosystem der vernetzten Fahrzeuge liegt.

Das Engagement ermöglicht die Integration der fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen von SecureThings.ai in Produkte und Lösungen für die Automobilindustrie, die von VVDN für seine Kunden entwickelt und hergestellt werden. Dazu gehören Fahrzeugkonnektivität, Infotainment- und Instrumentencluster im Fahrzeug, ADAS-Lösungen, Lösungen für Software-Defined Vehicle (SDV), Netzwerk- und Wi-Fi-Geräte, IoT sowie Cloud-Dienste und -Lösungen. Durch die Zusammenarbeit soll sichergestellt werden, dass VVDN die globalen regulatorischen Anforderungen erfüllt, einschließlich der Übernahme der ISO-Norm 21434 für Cybersicherheit in der Automobilindustrie.

Zu den wichtigsten Initiativen im Rahmen dieser Zusammenarbeit gehören:

• „Intrusion Detection and Protection Solutions" – Lösungen zur Überwachung, Erkennung und Verhinderung von Cyberangriffen in Echtzeit

• „Threat Intelligence Services" – Dienstleistungen für kontinuierliche Überwachung, Schwachstellenerkennung und Korrelation mit Produkten/Lösungen, die von VVDN für seine Kunden entwickelt wurden

• Einrichtung eines „Security Research Lab" – Ein Sicherheitsforschungslabor, das sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Sicherheitskonzepte für die Cybersicherheitsanforderungen der VVDN-Kunden konzentrieren soll

• „Red Team as a Service" – Zur Durchführung unabhängiger Bewertungen der Cybersicherheit bei mehreren Kunden, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten

Beide Unternehmen prüfen Möglichkeiten, die Zusammenarbeit auf andere verwandte Bereiche auszudehnen, um den Umfang ihrer Kooperation weiter zu vergrößern. Dieses langfristige Engagement unterstreicht ihre gemeinsame Vision, Innovation und Exzellenz in der Cybersicherheit für die Automobil- und IoT-Branche voranzutreiben.

Vivek Bansal – Mitbegründer und Präsident von VVDN Technologies: „Cybersicherheit steht für VVDN im Mittelpunkt.Die Zusammenarbeit mit SecureThings.ai unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Lösungen für die Automobilindustrie auf globaler Ebene. Durch die Integration der hochmodernen Cybersecurity-Expertise von SecureThings.ai wollen wir neue Maßstäbe für den Schutz von vernetzten Fahrzeugen und IoT-Ökosystemen setzen. Angesichts der rasanten Entwicklung der Konnektivität im Automobilbereich und strenger Cybersecurity-Vorschriften wie R 155/156 und AIS 189/190 in Indien ist es von entscheidender Bedeutung, jedes Gerät im Fahrzeug mit einer robusten Cyber-Absicherung zu versehen. SecureThings wird unschätzbare Cybersecurity-Expertise, unabhängige Erkenntnisse und unvoreingenommene Sicherheitskonzepte in unsere Lösungen einbringen. Diese Zusammenarbeitist der Beginn eines proaktiven Ansatzes in dieser Richtung."

SecureThings.AI ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit für Fahrzeuge und bietet eine robuste Suite mehrschichtiger KI/ML-gestützter Echtzeitschutz- und Threat-Intelligence-Lösungen, die Fahrzeuge während ihres gesamten Lebenszyklus schützen. Vishal Bajpai, Mitbegründer und Geschäftsführer von SecureThings.ai, unterstrich die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: „Unser Ziel ist es, die Cybersicherheit im Automobilbereich zu revolutionieren, indem wir tiefgreifende Sicherheitsforschung und Spitzentechnologien nutzen. Wir versetzen OEMs und Tier-1-Zulieferer in die Lage, Cyber-Bedrohungen zu bekämpfen und die sich verändernden Regulierungsstandards effektiv einzuhalten. Die Zusammenarbeit mit VVDN, das für seine umfangreichen Produktentwicklungsfähigkeiten und geschätzten OEM-Partnerschaften bekannt ist, stärkt nicht nur unsere Marktposition, sondern auch die Fähigkeiten von VVDN als führender Anbieter sicherer Geräte."

Informationen zu VVDN:

VVDN wurde 2007 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich in erster Linie auf Software-Services, Produktentwicklung und Fertigungsservices konzentriert. Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, USA. VVDN hat eine weltweite Präsenz mit Büros in den USA, Kanada, Europa, Vietnam, Südkorea und Japan. Mit 11 fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentren ist VVDN in der Lage, die komplette Hardware, Mechanik und Software für ein komplettes Produkt oder eine Lösung zu entwerfen, zu entwickeln und zu testen. Die 7 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon und Pollachi, Tamil Nadu, Indien. Dazu gehören die besten SMT-Fabriken, Werkzeug- und Formenbau, Spritzguss, Druckguss, Pulverbeschichtung, Blechverarbeitung, Produktmontage und Produktzertifizierungslabors. Das Unternehmen bietet seinen weltweiten Kunden ein umfassendes Dienstleistungspaket von Hardware bis Mechanik, eingebetteter Software bis hin zu Cloud und Apps, Prüfung und Validierung bis hin zur Automatisierung sowie Massenfertigung.

Informationen zu SecureThings.ai Pvt Ltd:

SecureThings.AI ist führend im Bereich der Cybersecurity-Innovation in der Automobilindustrie und stattet die Akteure der Branche mit fortschrittlichen Lösungen und Erkenntnissen aus, um regulatorische Komplexität und neue Bedrohungen zu bewältigen. Seine führenden KI/ML-Lösungen wie xSecureSquadron sind entscheidend für die Sicherung von Mobilitätslösungen für OEMs und Tier-1-Zulieferer weltweit.

