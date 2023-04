WONDER DAO - WEMIX3.0'ın ilk DAO'su - WONDER 1 olarak Düğüm Konseyi Ortaklarına (Node Council Partners) katıldı

NCP'ler (Düğüm Konseyi Ortakları) WEMIX3.0 Ana Ağı'nın (Mainnet) bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynuyor ve tüm WONDER DAO üyeleri WEMIX3.0'ın işleyişine katılacak

WONDER DAO, tüm DAO işlemlerini kolaylaştıran akıllı sözleşme tabanlı NEITH Protokolü modüler platformuna göre şeffaf bir şekilde çalışıyor

Daha ileri düzeyde bir merkeziyetsizlik gerçekleştirmeyi, demokratik ve şeffaf topluluk katılımını genişletmeyi amaçlıyor

SEUL, Güney Kore, 25 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Önde gelen blok zinciri geliştiricisi Wemade, bugün WEMIX3.0 blok zinciri ana ağının ilk DAO'su (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) olan WONDER DAO'nun, WONDER 1 olarak Ana Ağ'ın Düğüm Konseyi Ortakları (Mainnet's Node Council Partners - NCP'ler) olan 40 WONDERS'a katıldığını duyurdu. WEMIX3.0 mega ekosistemi, WONDER DAO'nun katılımıyla demokratik ve şeffaf katılımı artırmanın yanı sıra daha ilerici bir merkeziyetsizlik ile daha da genişleyecek.

WONDER DAO - WEMIX3.0’s first DAO - joins Node Council Partners as WO

WONDER DAO, WONDER 1 olarak WEMIX3.0'ın ilk düğümünden sorumlu ve piyasaya sürülen 40 WONDER arasındaki tek DAO olması onu daha da özel kılıyor. 15 - 24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen WONDER DAO istihdamına katılan herkes 40 WONDERS üyesidir ve WEMIX3.0 Ana Ağı'nın işleyişine doğrudan katılabilir.

WONDER DAO, WEMIX'in NILE platformunda uygulanan NEITH Protokolü tarafından sağlanan akıllı sözleşmeleri kullanarak DAO istihdam ve işleyişini gerçekleştiren merkeziyetsiz otonom bir organizasyondur. İstihdam için Station'ı, fonları yönetmek için Treasury'yi, Obelisk, Governance, Trust ve Incinerator'ı içeren altı protokol, WONDER DAO'nun işleyişinde ve gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor.

WONDER'lar, WEMIX3.0 Ana Ağı'nın işlemlerini ve bloklarını doğruluyor ve istikrarlı bir işleyiş için ek düğümlerle bağlantılarının devamlılığını sağlıyor. 1'den 40'a kadar olan benzersiz kimlik numaraları, WEMIX3.0 Ana Ağı'nın bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynayacak olan ortak tarafından seçilebiliyor.

Wemade Hakkında

Oyun geliştirmede 20 yılı aşkın deneyimiyle tanınmış bir endüstri lideri olan Kore merkezli Wemade, oyun endüstrisi blok zinciri teknolojisine yönelirken nesilde bir yaşanan bir değişime öncülük ediyor. Wemade, iştiraki WEMIX aracılığıyla, herkes için geniş, sezgisel, elverişli ve kullanımı kolay bir Web3 hizmeti yelpazesi sunan, deneyime dayalı, platform ve hizmet odaklı bir mega ekosistem oluşturarak blok zinciri teknolojisinin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

