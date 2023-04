WONDER DAO -- o primeiro DAO da WEMIX3.0 -- ingressa no programa Node Council Partners como WONDER 1

Os NCPs desempenham um papel fundamental para garantir a integridade e a segurança da Mainnet do WEMIX3.0 e todos os membros da WONDER DAO participarão da operação do WEMIX3.0

A WONDER DAO opera de forma transparente de acordo com a plataforma modular baseada em contratos inteligentes NEITH Protocol que facilita todas as operações da DAO

O objetivo é realizar uma descentralização mais avançada, expandir a participação democrática e transparente da comunidade

SEUL, Coreia do Sul, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A desenvolvedora líder em blockchain Wemade anunciou hoje que o WONDER DAO, o primeiro DAO (Decentralized Autonomous Organization) de sua mainnet na blockchain, o WEMIX3.0, juntou-se as "40 Maravilhas", o Mainnet's Node Council Partners (NCPs), como WONDER 1. O mega-ecossistema WEMIX3.0 se expandirá ainda mais com a adesão da WONDER DAO, aumentando as participações democráticas e transparentes juntamente com a descentralização mais progressiva.

WONDER DAO — o primeiro DAO da WEMIX3.0 — ingressa como parceira do Node Council como WO (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Como WONDER 1, a WONDER DAO é responsável pelo primeiro node da WEMIX3.0 e é ainda mais especial, pois é a única DAO entre As "40 maravilhas" que foram lançadas. Todas as pessoas que participaram do recrutamento da WONDER DAO que ocorreu entre 15 a 24 de abril são membros das 40 Maravilhas e poderão participar diretamente da operação da rede Mainnet do WEMIX3.0.

A WONDER DAO é uma organização autônoma descentralizada que realiza o recrutamento e as operações da DAO utilizando contratos inteligentes fornecidos pelo NEITH Protocol, que são implementados na plataforma Nile da WEMIX. Os seis protocolos que incluem Estações de recrutamento, Treasury para gerenciar fundos, Obelisk, Governança, Trust e Incinerator desempenham um papel fundamental nas operações e desenvolvimento da WONDER DAO.

As WONDERS validam as transações e blocos da rede principal do Mainnet do WEMIX3.0 e mantem as conexões com nodes adicionais para operações estáveis. Os números de identificação exclusivos de 1 a 40 poderão ser escolhidos pelo parceiro, o que desempenhará um papel fundamental para garantir a integridade e a segurança da rede Mainnet do WEMIX3.0.

Sobre a Wemade

Reconhecida líder do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência, a Wemade, com sede na Coreia, está liderando uma mudança única no setor de jogos, conforme o setor muda para a tecnologia blockchain. Por meio da subsidiária WEMIX, a Wemade tem como objetivo acelerar a adoção da tecnologia blockchain com a criação de um mega ecossistema baseado em experiências, orientado via plataforma e para serviços que oferece um amplo espectro de serviços intuitivos, convenientes e fáceis de usar para todos na Web3

