WONDER DAO, la première DAO de WEMIX3.0, rejoint les partenaires du conseil des nœuds (PCN) en tant que WONDER 1

Les PCN jouent un rôle essentiel pour assurer l'intégrité et la sécurité du réseau principal WEMIX3.0 et tous les membres de WONDER DAO participeront au fonctionnement de WEMIX3.0.

WONDER DAO fonctionne de manière transparente conformément à la plateforme modulaire du protocole NEITH basée sur des contrats intelligents et qui facilite toutes les opérations de la DAO.

L'objectif est de réaliser une décentralisation plus avancée et d'étendre la participation démocratique et transparente de la communauté.

SÉOUL, Corée du Sud, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le développeur de blockchain de premier plan Wemade a annoncé aujourd'hui que WONDER DAO, la première DAO (organisation autonome décentralisée) de son réseau principal de blockchain WEMIX3.0, a rejoint les 40 WONDERS, les partenaires du conseil des nœuds (PCN) du réseau principal, en tant que WONDER 1. Le méga-écosystème WEMIX3.0 se développera davantage avec l'adhésion de WONDER DAO en augmentant la participation démocratique et transparente ainsi que via une décentralisation plus progressive.

En tant que WONDER 1, WONDER DAO est responsable du premier nœud de WEMIX3.0 et est d'autant plus spéciale qu'elle est la seule DAO parmi les 40 WONDERS qui ont été lancées. Toutes les personnes ayant participé au recrutement de WONDER DAO qui s'est déroulé du 15 au 24 avril sont membres des 40 WONDERS et peuvent directement participer au fonctionnement du réseau principal WEMIX3.0.

WONDER DAO est une organisation autonome décentralisée qui effectue le recrutement et les opérations DAO en utilisant des contrats intelligents fournis par le protocole NEITH qui est mis en œuvre sur la plateforme NILE de WEMIX. Les six protocoles, qui comprennent « Station for recruitment », « Treasury to manage funds », « Obelisk », « Governance », « Trust » et « Incinerator », jouent un rôle central dans les opérations et le développement de WONDER DAO.

Les WONDERS valident les transactions et les blocs du réseau principal WEMIX3.0 et maintiennent les connexions avec des nœuds supplémentaires pour des opérations stables. Des numéros d'identification uniques compris entre 1 et 40 peuvent être choisis par le partenaire, ce qui joue un rôle essentiel dans la garantie de l'intégrité et de la sécurité du réseau principal WEMIX3.0.

