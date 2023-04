WONDER DAO - WEMIX3.0's eerste DAO - sluit aan bij Node Council Partners als WONDER 1

NCP's spelen een cruciale rol om de integriteit en veiligheid van het WEMIX3.0 Mainnet te waarborgen en alle WONDER DAO-leden zullen deelnemen aan de werking van WEMIX3.0

WONDER DAO werkt transparant volgens het op slimme contracten gebaseerde NEITH Protocol modulaire platform dat alle DAO-verrichtingen vergemakkelijkt

Streeft naar meer geavanceerde decentralisatie, uitbreiding van democratische en transparante gemeenschapsparticipatie

SEOUL, Zuid-Korea, 26 april 2023 /PRNewswire/ -- Toonaangevende blockchainontwikkelaar Wemade kondigde vandaag aan dat WONDER DAO, de eerste DAO (Decentralized Autonomous Organization) van zijn WEMIX3.0 blockchain mainnet, zich als WONDER 1 heeft aangesloten bij de 40 WONDERS, de Node Council Partners (NCP's) van het Mainnet. Het WEMIX3.0 mega-ecosysteem zal verder uitbreiden met de toetreding van WONDER DAO door meer democratische en transparante participatie naast meer progressieve decentralisatie.

WONDER DAO - WEMIX3.0’s first DAO - joins Node Council Partners as WO

WONDER DAO is als WONDER 1 verantwoordelijk voor de eerste node van WEMIX3.0 en is nog specialer omdat het de enige DAO is onder de 40 WONDERS. Iedereen die deelnam aan de WONDER DAO-werving die plaatsvond van 15 - 24 april is lid van 40 WONDERS en kan direct deelnemen aan de werking van het WEMIX3.0 Mainnet.

WONDER DAO is een gedecentraliseerde autonome organisatie die DAO werving en verrichtingen uitvoert door gebruik te maken van smart contracts waarin wordt voorzien door het NEITH Protocol dat geïmplementeerd is op WEMIX's NILE platform. De zes protocollen, waaronder Station voor rekrutering, Treasury om fondsen te beheren, Obelisk, Governance, Trust en Incinerator, spelen een centrale rol in WONDER DAO verrichtingen en ontwikkeling.

WONDERS valideert de verrichtingen en blokken van het WEMIX3.0 Mainnet en onderhoudt de verbindingen met extra nodes voor stabiele operaties. De partner kan unieke identificatienummers van 1 tot 40 kiezen, die een cruciale rol zullen spelen bij het waarborgen van de integriteit en veiligheid van het WEMIX3.0 Mainnet.

Over Wemade

Het in Korea gevestigde Wemade, een gerenommeerde leider in spelontwikkeling met meer dan 20 jaar ervaring, leidt een verschuiving die eens per generatie plaatsvindt, nu de spelindustrie overschakelt op blockchaintechnologie. Via dochteronderneming WEMIX wil Wemade de invoering van blockchaintechnologie versnellen door een ervaringsgericht, platformgestuurd en servicegericht mega-ecosysteem te bouwen dat een breed spectrum aan intuïtieve, handige en gebruiksvriendelijke Web3-diensten voor iedereen biedt.

