WONDER DAO, la primera DAO de WEMIX3.0, se une a los Socios del Consejo de Nodos como WONDER 1

Los Socios del Consejo de Nodos (NCP) desempeñan un papel fundamental para garantizar la integridad y la seguridad de WEMIX3.0 Mainnet y todos los miembros de WONDER DAO participarán en las operaciones de WEMIX3.0

WONDER DAO opera de manera transparente de acuerdo con la plataforma modular NEITH Protocol basada en contrato inteligente que facilita todas las operaciones de DAO

Su objetivo es lograr una descentralización más avanzada, ampliar la participación democrática y transparente de la comunidad

SEÚL, Corea del Sur, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/, Wemade, desarrollador líder de cadena de bloques, anunció hoy que WONDER DAO, la primera DAO (Organización autónoma descentralizada) de su red principal de cadena de bloques WEMIX3.0, se ha unido a los 40 WONDERS y a la red principal de los Socio del Consejo de Nodos (NCP), como WONDER 1. El megaecosistema WEMIX3.0 se expandirá aún más con la incorporación de WONDER DAO al aumentar la participación democrática y transparente, junto con una descentralización más progresiva.

WONDER DAO, la primera DAO de WEMIX3.0, se une a los socios de Node Council como WO (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Como WONDER 1, WONDER DAO está a cargo del primer nodo de WEMIX3.0 y es aún más especial, ya que es el único DAO entre los 40 WONDERS que se ha lanzado. Todos los que participaron en el reclutamiento de WONDER DAO que se llevó a cabo del 15 al 24 de abril son miembros de 40 WONDERS y pueden participar directamente en la operación de la red principal WEMIX3.0.

WONDER DAO es una organización autónoma descentralizada que realiza reclutamiento y operaciones de DAO utilizando contratos inteligentes proporcionados por NEITH Protocol que se implementa en la plataforma NILE de WEMIX. Los seis protocolos que incluyen Estación de Reclutamiento, Tesorería para gestionar fondos, Obelisk, Gobernanza, Confianza e Incinerator, desempeñan un papel fundamental en las operaciones y el desarrollo de WONDER DAO.

WONDERS valida las transacciones y bloques de la red principal WEMIX3.0 y mantiene las conexiones con nodos adicionales para operaciones estables. El socio puede elegir números de identificación únicos del 1 al 40, lo que desempeñará un papel fundamental para garantizar la integridad y seguridad de la red principal WEMIX3.0.

Acerca de Wemade

Wemade, una empresa coreana líder en el desarrollo de juegos con más de 20 años de experiencia, lidera un cambio único en su generación a medida que la industria de los juegos se orienta a la tecnología de cadena de bloques. A través de su filial WEMIX, Wemade se propone acelerar la adopción de la tecnología de cadena de bloques mediante la creación de un mega-ecosistema basado en la experiencia, impulsado por plataformas y orientado a los servicios, que ofrezca un amplio espectro de servicios Web3 intuitivos, cómodos y fáciles de usar para todo el mundo.

FUENTE Wemade Co., Ltd

