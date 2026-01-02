WowNow debuta en CES 2026

Desarrollado por PRM (P&R Measurement Technology Co., Ltd.), WowNow amplía las capacidades de fabricación de nivel industrial a las experiencias creativas cotidianas. Mediante la integración de la creación impulsada por IA, el diseño industrial automatizado y la fabricación flexible, WowNow reduce las barreras para convertir la imaginación en realidad, de modo que las ideas personales no se queden en la fase conceptual, sino que puedan realizarse, entregarse y conservarse.

A diferencia de los servicios de personalización tradicionales o las herramientas de contenido con un solo propósito, WowNow está construyendo un verdadero sistema de fabricación integral impulsado por IA. Partiendo de una sola idea, los usuarios pueden aprovechar el diseño generado por IA y el modelado automatizado de grado industrial para transformar la creatividad en un modelo de ingeniería construible. Posteriormente, equipos de fabricación inteligentes producen y fabrican la pieza terminada. El resultado no es solo digital: es un objeto tangible que se puede tocar, usar y conservar.

El CES ha defendido desde hace tiempo el espíritu de "Innovadores presentes". WowNow lleva ese espíritu a los escenarios de consumo, empoderando a más personas para crear, completar y conservar lo que crean. Guiado por su propuesta de marca, "Haz que tu interior sea exterior". WowNow se compromete a llevar cada chispa creativa al mundo real: diseñada, fabricada y tocada.

Basado en la experiencia de PRM en medición industrial, control y fabricación inteligente, WowNow refleja un marco impulsado por IA donde la expresión del usuario puede impulsar directamente el diseño, la planificación de procesos, la producción y la entrega: C2M (consumidor a fabricación/máquina) para configuraciones de consumidor y P2M (profesional a fabricación/máquina) para uso profesional/industrial.

En el CES 2026, visite WowNow en el pabellón central del LVCC, stand 21126, para ver el proceso completo, desde la idea hasta la creación física, y experimentarlo de primera mano. Toda idea merece la oportunidad de hacerse realidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853523/image_5032890_29030570.jpg