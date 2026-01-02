WowNow fera ses débuts au CES 2026

En associant l'IA à des équipements intelligents, WowNow permet de couvrir l'ensemble du parcours de création -- de l'expression de l'utilisateur et de la conception à la production et à la livraison - ouvrant ainsi la voie à un nouveau modèle de fabrication de bout en bout, de qualité grand public, qui fait passer les idées de l'écran aux mains des consommateurs.

Développé par PRM (P&R Measurement Technology Co., Ltd.), WowNow étend les capacités de fabrication de niveau industriel aux expériences créatives quotidiennes. Grâce à l'intégration de la création pilotée par l'IA, de la conception industrielle automatisée et de la fabrication flexible, WowNow abaisse les obstacles à la concrétisation de l'imagination, de sorte que les idées personnelles ne s'arrêtent pas au stade du concept, mais puissent être fabriquées, livrées et conservées.

Contrairement aux services de personnalisation traditionnels ou aux outils de gestion de contenu à usage unique, WowNow construit un véritable système de fabrication de bout en bout piloté par l'IA. À partir d'une simple idée, les utilisateurs peuvent tirer parti de la conception générée par l'IA et de la modélisation automatisée de niveau industriel pour transformer leur créativité en un modèle d'ingénierie constructible, avant que des équipements de fabrication intelligents ne produisent et ne livrent la pièce finie. Le résultat n'est pas seulement numérique, c'est un objet tangible que vous pouvez toucher, utiliser et conserver.

Le CES défend depuis longtemps l'esprit « Innovators Show Up ». WowNow apporte cet esprit aux scénarios de consommation en permettant à un plus grand nombre de personnes de créer, terminer et conserver ce qu'elles fabriquent. Guidée par sa proposition de marque, « Make Your Inside, Outside. », WowNow s'engage à donner vie à chaque étincelle créative - conçue, fabriquée et rendue tangible.

S'appuyant sur l'expertise de PRM en matière de mesure industrielle, de contrôle et de fabrication intelligente, WowNow reflète un cadre axé sur l'IA dans lequel l'expression de l'utilisateur peut directement orienter la conception, la planification des processus, la production et la livraison - C2M (Consumer to Manufacturing/Machine) pour les environnements grand public et P2M (Professional to Manufacturing/Machine) pour une utilisation professionnelle/industrielle.

Au CES 2026, rendez visite à WowNow sur le stand 21126, dans le hall central du LVCC, pour découvrir l'intégralité du parcours, de l'idée à la réalisation physique - et vivre l'expérience de première main. Chaque idée devrait avoir une chance de devenir réalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853523/image_5032890_29030570.jpg