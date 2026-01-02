WowNow feiert Premiere auf der CES 2026

News provided by

WowNow

Jan 02, 2026, 10:27 ET

KI-gestützte flexible Fertigung eröffnet einen neuen Weg von der Kreativität der Verbraucher zur realen Produktion

LAS VEGAS, 2. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der chinesische Technologie-Innovator WowNow gab heute bekannt, dass er auf der CES 2026 ( 6.–9. Januar) in Las Vegas sein Debüt geben wird. Dort wird das Unternehmen seine KI-gesteuerte Design- und Fertigungsplattform der nächsten Generation für Verbraucher vorstellen.

Durch die Kombination von KI mit intelligenten Geräten verbindet WowNow den gesamten Entstehungsprozess –vom Ausdruck und Design des Benutzers bis hin zur Produktion und  Lieferung– und eröffnet damit ein neues Modell der End-to-End-Fertigung für Verbraucher, das Ideen vom Bildschirm in Ihre Hände bringt.  

WowNow wurde von PRM (P&R Measurement Technology Co., Ltd.)entwickelt und erweitert die Fertigungsmöglichkeiten auf Industrieebene auf alltägliche kreative Erfahrungen. Durch die Integration von KI-gesteuerter Kreation, automatisiertem Industriedesign und flexibler Fertigung senkt WowNow die Hürden für die Umsetzung von Ideen in die Realität – so bleiben persönliche Ideen nicht in der Konzeptphase stecken, sondern können hergestellt, geliefert und aufbewahrt werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Anpassungsdiensten oder Einzweck-Content-Tools baut WowNow ein echtes KI-gesteuertes End-to-End-Fertigungssystem auf. Ausgehend von einer einzigen Idee können Nutzer KI-generierte Designs und automatisierte Modellierung auf Industrieebene nutzen, um ihre Kreativität in ein baubares technisches Modell umzusetzen – anschließend wird das fertige Produkt von intelligenten Fertigungsanlagen hergestellt und ausgeliefert. Das Ergebnis ist nicht nur digital, sondern ein greifbares Objekt, das man anfassen, verwenden und aufbewahren kann.

Die CES steht seit langem für den Geist von „Innovators Show Up". WowNow bringt diesen Geist in Verbraucherszenarien ein, indem es mehr Menschen in die Lage versetzt, ihre Ideen zu verwirklichen, zu vollenden und zu behalten.  Geleitet von seinem Markenversprechen „Make Your Inside, Outside." hat sich WowNow zum Ziel gesetzt, jede kreative Idee in die reale Welt zu bringen – entworfen, hergestellt und greifbar gemacht.

Aufbauend auf der Expertise von PRM in den Bereichen industrielle Messtechnik, Steuerung und intelligente Fertigung spiegelt WowNow ein KI-gesteuertes Framework wider, in dem die Vorstellungen der Nutzer direkt in Design, Prozessplanung, Produktion und Lieferung einfließen – C2M (Consumer to Manufacturing/Machine) für Verbraucherumgebungen und P2M (Professional to Manufacturing/Machine) für den professionellen/industriellen Einsatz. 

Besuchen Sie WowNow auf der CES 2026in der LVCC Central Hall, Stand 21126, um den gesamten Weg von der Idee bis zur physischen Umsetzung zu sehen – und erleben Sie es hautnah. Jede Idee sollte die Chance haben, Wirklichkeit zu werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853523/image_5032890_29030570.jpg

