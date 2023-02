Xinhua Silk Road : La ville de Pu'er en Chine assiste à l'essor des exportations de grains de café en 2022 grâce aux efforts de construction d'une chaîne industrielle

PÉKIN, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- La valeur à l'exportation des grains de café vert produits à Pu'er, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine, a atteint les 462 millions de yuans en 2022, soit une hausse de 296,4 % sur douze mois, selon un récent rapport de Pu'er Daily.

Parmi les destinations d'exportation figuraient l'Europe, l'ANASE, l'Amérique, le Moyen-Orient et d'autres régions.

Photo shows a coffer grower dries coffee fruits in Pu'er City, southwest China's Yunnan Province. Photo shows a staff works at the baked bean production line in a coffee company in Pu'er City, southwest China's Yunnan Province.

Situé à 24 degrés de latitude nord, et avec la plupart des zones situées entre 1 000 et 2 000 mètres d'altitude, Pu'er a un climat subtropical humide et chaud. Des sols riches, un ensoleillement suffisant, des précipitations abondantes et un bon environnement écologique contribuent à créer les conditions idéales pour y cultiver des grains de café, faisant de la ville la capitale chinoise du café.

Les grains de café de Pu'er donnent un café bien équilibré et moelleux avec un corps soyeux et un arôme fruité, qui est le préféré des consommateurs mondiaux, comme le reflète l'augmentation des exportations.

La superficie de la plantation de café de Pu'er était de 679 000 mu (environ 45 267 hectares) en 2022, avec une production de 55 700 tonnes, le rendement le plus élevé en Chine.

Ces dernières années, la ville de Pu'er a intensifié ses efforts pour stimuler la plantation, la recherche et le développement, la transformation, les ventes et le stockage de café. Elle a lancé un programme pilote d'assurance pour garantir le prix des grains de café vert en 2019 afin de réduire la charge des producteurs et exploitants de café et des caféiculteurs, et de promouvoir un développement durable et sain de l'industrie.

L'effort a payé. De nombreux types de produits issus du café de Pu'er tels que le café soluble, les grains de café cuits, les sacs de café et les capsules de café ont gagné en popularité et figurent parmi les meilleures ventes enregistrées sur Internet.

Des marques de café de renommée mondiale, comme Nestlé et Starbucks, ont lancé un certain nombre de produits à base de grains de café de Pu'er.

Le tourisme lié au café est également mis en avant à Pu'er. Pendant la saison des récoltes de novembre à mars de l'année prochaine, les amateurs de café et les entrepreneurs nationaux et internationaux se rendront sur place pour suivre des formations et échanger sur le développement de l'industrie du café.

