Xinhua Silk Road: Pu'er, na China, vê exportações crescentes de grãos de café em 2022, em meio a esforços na construção de uma cadeia industrial

PEQUIM, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O valor de exportação dos grãos de café verde produzidos na cidade de Pu'er, província de Yunnan, no sudoeste da China, atingiu 462 milhões de yuans em 2022, um aumento de 296,4% ano a ano, de acordo com um relatório recente do Pu'er Daily.

Os destinos de exportação foram Europa, ASEAN, América, Oriente Médio e outras regiões.

A foto mostra um produtor durante a secagem de frutos de café na cidade de Pu'er, província de Yunnan, no sudoeste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) A foto mostra uma equipe trabalhando na linha de produção de grãos cozidos em uma empresa de café na cidade de Pu'er, província de Yunnan, no sudoeste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Localizada a 24 graus de latitude norte e com a maioria das áreas a uma altitude de 1.000 metros a 2.000 metros, Pu'er tem um clima subtropical úmido e quente. Solo rico, sol suficiente, chuvas abundantes e bom ambiente ecológico são algumas das condições de excelência para o cultivo de grãos de café em Pu'er, tornando a cidade conhecida como a capital do café da China.

Os grãos de café de Pu'er produzem um café bem equilibrado e suave, com um corpo sedoso e aroma frutado, características muito apreciadas por consumidores globais, como mostram as crescentes exportações.

A área de cultivo de café de Pu'er, em 2022, foi de 679.000 mu (cerca de 45.267 hectares), com uma produção de 55.700 toneladas, a maior produtividade da China.

Nos últimos anos, a cidade de Pu'er vem ampliando os esforços para impulsionar o plantio de café, pesquisa e desenvolvimento, processamento, vendas e armazenamento. Em 2019, foi lançado um programa piloto de seguro para a precificação dos grãos de café verde na cidade, a fim de reduzir o ônus para produtores, operadores e cafeicultores e promover o desenvolvimento sustentável e saudável do setor.

O esforço foi recompensado. Vários tipos de produtos de café de Pu'er, como café instantâneo, grãos cozidos, sachês e cápsulas de café, ganharam popularidade como alguns dos mais vendidos na internet.

Marcas de renome mundial, como Nestlé e Starbucks, lançaram uma variedade de produtos usando os grãos de café de Pu'er.

O turismo relacionado com o café também é promovido em Pu'er. Durante a safra, de novembro a março, entusiastas do café e empreendedores nacionais e estrangeiros vêm à cidade para receber treinamento e participar de intercâmbios sobre o desenvolvimento da indústria cafeeira.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/332895.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008345/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008346/2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road