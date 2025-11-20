Xinhua Silk Road: 2. kooperační fórum CRE zveřejnilo v Si-anu v severozápadní Číně přes 100 výsledků
Nov 20, 2025, 15:14 ET
PEKING, 20. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- V rámci druhého kooperačního fóra čínských železnic China Railway Express Cooperation Forum, které se konalo v úterý v Si-anu na severozápadě Číny, byl veřejnosti představen obsáhlý seznam 111 pragmatických výsledků spolupráce.
Výsledky, na nichž se podílelo 145 kooperujících subjektů z 20 zemí a regionů, ukazují na zajištění efektivní dopravy, bezpečnosti a správy, diverzifikované koridory a inovativní rozvoj China Railway Express (CRE).
Zvláštní pozornost si zaslouží desítka reprezentativních výstupů zahrnujících podpis iniciativy mezi Čínou a pěti středoasijskými zeměmi s cílem prohloubit spolupráci v oblasti nákladní železniční dopravy mezi Čínou a Evropou (Asií) v souvislosti s CRE.
Po oficiálním uvedení skupinou čínské státní železnice China State Railway Group (China Railway) si získala širokou pozornost návštěvníků také čtvrtá série vlaků CRE s kompletními vnitrostátními a zahraničními jízdními řády.
Čtvrtá série vlaků CRE zahrnuje sedm nových tras, například spojení mezi čínským Čeng-čou a německým Hamburkem, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 17 a počet souvisejících ročních jízd přesáhl 1000.
Jak uvedl běloruský ministr komunikací a dopravy Alexej Ljachnovič, Bělorusko se zapojilo do spolupráce v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky již od první dodávky kontejnerů prostřednictvím CRE a v současné době se zde značka CRE stala synonymem vysoké kvality a efektivity.
Předseda představenstva China Railway Guo Zhuxue oznámil, že díky užší mezinárodní spolupráci a optimalizované organizaci dopravy jsou objemy nákladu CRE při odjezdech a příjezdech dnes v zásadě vyrovnané.
Dodal také, že oproti dřívějšku nyní dosáhla komplexní míra plně naložených kontejnerů CRE 100 procent a ceny nákladní dopravy na domácích i zahraničních úsecích klesly o více než 40 procent, což účinně snížilo související mezinárodní logistické náklady.
Díky společnému úsilí více stran absolvovaly vlaky CRE téměř 120.000 cest a vytvořily rozsáhlou mezinárodní dopravní síť, která spojuje 128 čínských měst s 232 městy v 26 evropských zemích a více než 100 městy v 11 zemích Asie, uzavřel Guo.
Odkaz na verzi v originále: https://en.imsilkroad.com/p/348367.html
