Xinhua Silk Road: 2. kooperační fórum CRE zveřejnilo v Si-anu v severozápadní Číně přes 100 výsledků

News provided by

Xinhua Silk Road

Nov 20, 2025, 15:14 ET

PEKING, 20. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- V rámci druhého kooperačního fóra čínských železnic China Railway Express Cooperation Forum, které se konalo v úterý v Si-anu na severozápadě Číny, byl veřejnosti představen obsáhlý seznam 111 pragmatických výsledků spolupráce.

Výsledky, na nichž se podílelo 145 kooperujících subjektů z 20 zemí a regionů, ukazují na zajištění efektivní dopravy, bezpečnosti a správy, diverzifikované koridory a inovativní rozvoj China Railway Express (CRE).

Continue Reading
The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025. (Xinhua/Shao Rui)
The Second China Railway Express Cooperation Forum is held under the theme of "Connecting Asia and Europe for a Shared Future" in Xi'an, capital of Shaanxi Province in China on Nov. 18, 2025. (Xinhua/Shao Rui)

Zvláštní pozornost si zaslouží desítka reprezentativních výstupů zahrnujících podpis iniciativy mezi Čínou a pěti středoasijskými zeměmi s cílem prohloubit spolupráci v oblasti nákladní železniční dopravy mezi Čínou a Evropou (Asií) v souvislosti s CRE.

Po oficiálním uvedení skupinou čínské státní železnice China State Railway Group (China Railway) si získala širokou pozornost návštěvníků také čtvrtá série vlaků CRE s kompletními vnitrostátními a zahraničními jízdními řády.

Čtvrtá série vlaků CRE zahrnuje sedm nových tras, například spojení mezi čínským Čeng-čou a německým Hamburkem, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 17 a počet souvisejících ročních jízd přesáhl 1000.

Jak uvedl běloruský ministr komunikací a dopravy Alexej Ljachnovič, Bělorusko se zapojilo do spolupráce v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky již od první dodávky kontejnerů prostřednictvím CRE a v současné době se zde značka CRE stala synonymem vysoké kvality a efektivity.

Předseda představenstva China Railway Guo Zhuxue oznámil, že díky užší mezinárodní spolupráci a optimalizované organizaci dopravy jsou objemy nákladu CRE při odjezdech a příjezdech dnes v zásadě vyrovnané.

Dodal také, že oproti dřívějšku nyní dosáhla komplexní míra plně naložených kontejnerů CRE 100 procent a ceny nákladní dopravy na domácích i zahraničních úsecích klesly o více než 40 procent, což účinně snížilo související mezinárodní logistické náklady.

Díky společnému úsilí více stran absolvovaly vlaky CRE téměř 120.000 cest a vytvořily rozsáhlou mezinárodní dopravní síť, která spojuje 128 čínských měst s 232 městy v 26 evropských zemích a více než 100 městy v 11 zemích Asie, uzavřel Guo.

Odkaz na verzi v originále: https://en.imsilkroad.com/p/348367.html 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827059/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Xinhua Silk Road : les médias et les groupes de réflexion renforcent la coopération avec le Sud

Xinhua Silk Road : les médias et les groupes de réflexion renforcent la coopération avec le Sud

La conférence du Global South Media and Think Tank Forum China-Africa Partnership s'est déroulée récemment à Johannesburg, en Afrique du Sud,...

Xinhua Silk Road : une entreprise chinoise s'appuie sur un centre de pièces détachées en Afrique du Sud pour approfondir la coopération sino-africaine

Lorsqu'une délégation du Global South Media and Think Tank Forum est entrée récemment dans l'entrepôt central de pièces détachées du groupe SANY en...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Railroads and Intermodal Transportation

Railroads and Intermodal Transportation

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics