Xinhua Silk Road: Abschluss der Kultur- und Kunstsaison am Yangtze-Fluss in C. China Hubei Yichang

BEIJING, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Yangtze River Cultural and Artistic Season wurde am Montag mit einer Abschlusszeremonie in der Stadt Yichang in der zentralchinesischen Provinz Hubei offiziell beendet.

Die Abschlussfeier stand unter dem Motto, das kulturelle Erbe des Jangtse zu erben und ein ruhmreiches Kapitel in der neuen Ära zu schreiben. Sie ließ die Höhepunkte der Kultur- und Kunstsaison Revue passieren und präsentierte den historischen Charme der Jangtse-Region sowie die kulturellen Veränderungen in der Region.

Photo shows a grand show staged after the closing ceremony of the Yangtze River Cultural and Artistic Season on Nov. 4, 2024 in Yichang City, central China's Hubei Province.

Nach der Abschlusszeremonie gab es eine große Show mit Gedichten, Akrobatik, Klavier, Gesang und Tanz, Volksmusikdarbietungen, die von symphonischer Musik zu einer ästhetischen Symphonie zusammengefügt wurden. Bei der Ausstellung wurden auch KI-, AR- und Naked-Eye-3D-Technologien eingesetzt, um die verschiedenen Merkmale der Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden entlang des Jangtse-Flusses in einer Panoramaschau darzustellen und so das tiefe kulturelle Erbe besser zu präsentieren.

Die zweimonatige Kultur- und Kunstsaison, die am 14. September in Wuhan begann, umfasste 10 wichtige Aktivitäten wie Kunstaufführungen, akademische Seminare, themenbezogene Ausstellungen, Filmwochen usw. und zog zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland an.

Die Veranstaltung vermittelte ein umfassendes Bild von den Veränderungen und dem Erbe der Region des Jangtse-Flusses und verdeutlichte den Geist des chinesischen Volkes, die Vitalität des Jangtse-Flusses, die Besonderheiten von Hubei und die entsprechenden Inspirationen und Einflüsse auf die Welt, so die Experten.

Yichang ist die einzige andere Stadt, in der die Kultur- und Kunstsaison stattfand. Yichang ist eine wichtige Stadt am Mittel- und Oberlauf des Jangtse-Flusses und wird als Tor zu den Drei Schluchten bezeichnet.

