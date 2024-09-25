耶魯大學的細胞生物學家，獲評為最鼓舞人心的科學家

康涅狄格州紐黑文2024年9月25日 /美通社/ -- Yale School of Medicine (YSM) 發展生物學家 Valentina Greco 博士，獲評為 Cell Press 的「50 Scientists that Inspire」（50 位鼓舞人心的科學家）之一。Cell Press 策劃了此名單，作為其 50 周年慶祝活動的一部分。

Greco 是 YSM 的 Carolyn Walch Slayman 遺傳學教授以及細胞生物學和皮膚病學教授、耶魯癌症中心 (Yale Cancer Center ) 和耶魯幹細胞中心 (Yale Stem Cell Center) 的成員，還是 Status of Women in Medicine 的聯席主席。她更是 International Society for Stem Cell Research 的當選主席。

YSM 院長 Nancy J. Brown 表示：「Greco 博士因卓越科學和領導才能而獲得認可，我很高興。」

目前，Grecos lab 正在研究構成皮膚的細胞類型，以便更好地了解皮膚的再生和自我癒合能力。

「我們理解，細胞行為是控制這些細胞所居住的組織架構和原理的表達，」Greco 說：「就像人類的行為是嵌入其中的系統和結構的表現一樣，就像實驗室或組織。」

在男性為男性設計的領域中，Greco 意識到系統與結構的影響，她說：「作為女性的經驗是，為了取得成功，我被要求在科學上樣樣皆能，並要使用男性認同和重視的語言、行為舉止，甚至外貌也要得男性認可。」「公然或暗地裡地要求女性遵守男性規範，會扼殺科學領域的多樣性，剝奪女性的身份。」

Greco 科希望年輕、有抱負的科學家跟隨她的帶領。「我認為這職業可以讓人獲益良多，我們需要你！」Greco 說道。

Yale School of Medicine 簡介

Yale School of Medicine (YSM) 是全球領先的生物醫學研究、先進臨床護理和醫學教育中心之一。YSM 的研究範圍，從有關疾病的分子機制和基礎的基礎科學研究，到旨在改善診斷和治療的轉譯和臨床研究。

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