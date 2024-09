耶魯大學的細胞生物學家，獲評為最鼓舞人心的科學家

康涅狄格州紐黑文2024年9月25日 /美通社/ -- Yale School of Medicine (YSM) 發展生物學家 Valentina Greco 博士,獲評為 Cell Press 的「50 Scientists that Inspire」(50 位鼓舞人心的科學家)之一。Cell Press 策劃了此名單,作為其 50 周年慶祝活動的一部分。

Greco 是 YSM 的 Carolyn Walch Slayman 遺傳學教授以及細胞生物學和皮膚病學教授、耶魯癌症中心 (Yale Cancer Center ) 和耶魯幹細胞中心 (Yale Stem Cell Center) 的成員,還是 Status of Women in Medicine 的聯席主席。她更是 International Society for Stem Cell Research 的當選主席。

YSM 院長 Nancy J. Brown 表示:「Greco 博士因卓越科學和領導才能而獲得認可,我很高興。」

目前,Grecos lab 正在研究構成皮膚的細胞類型,以便更好地了解皮膚的再生和自我癒合能力。

「我們理解,細胞行為是控制這些細胞所居住的組織架構和原理的表達,」Greco 說:「就像人類的行為是嵌入其中的系統和結構的表現一樣,就像實驗室或組織。」

在男性為男性設計的領域中,Greco 意識到系統與結構的影響,她說:「作為女性的經驗是,為了取得成功,我被要求在科學上樣樣皆能,並要使用男性認同和重視的語言、行為舉止,甚至外貌也要得男性認可。」「公然或暗地裡地要求女性遵守男性規範,會扼殺科學領域的多樣性,剝奪女性的身份。」

Greco 科希望年輕、有抱負的科學家跟隨她的帶領。「我認為這職業可以讓人獲益良多,我們需要你!」Greco 說道。

Yale School of Medicine 簡介

Yale School of Medicine (YSM) 是全球領先的生物醫學研究、先進臨床護理和醫學教育中心之一。YSM 的研究範圍,從有關疾病的分子機制和基礎的基礎科學研究,到旨在改善診斷和治療的轉譯和臨床研究。

