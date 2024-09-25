耶鲁大学细胞生物学家入选最具启发性科学家榜单

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Yale School of Medicine

Sep 25, 2024, 08:39 ET

纽黑文康涅狄格州, 2024年9月25日 /美通社/ -- 耶鲁大学医学院（Yale School of Medicine，简称YSM）发育生物学家Valentina Greco博士被Cell Press评为"50位最具启发性的科学家"之一。 Cell Press将该榜单作为其50周年庆祝活动的一部分。

Greco是耶鲁大学医学院Carolyn Walch Slayman遗传学教授，同时兼任细胞生物学和皮肤病学教授。她是Yale Cancer Center和Yale Stem Cell Center的成员，并担任Status of Women in Medicine的联合主席。 她是International Society for Stem Cell Research的当选主席。

"我很高兴Greco博士在科学和领导力方面的卓越表现得到了认可，"耶鲁大学医学院院长、医学博士Nancy J. Brown表示。

目前，Greco实验室正在研究构成皮肤的细胞类型，以更好地了解其再生和自我修复的能力。 

"我们认为细胞行为体现了其所处组织的架构和支配原则，"Greco说，"这就像人类行为体现了其所处系统和结构一样——比如实验室或组织。"

在这个由男性设计并由男性主导的领域里，Greco深知系统和结构的影响。 "作为一名女性，我的经验是，为了获得成功，我不仅要具备所有的科学才能，还需要适应男性认可和重视的语言、行为甚至外表，"她说道。 "无论是明示还是暗示，要求女性遵守男性规范都会剥夺该领域的多样性和女性的身份认同。"

Greco希望有抱负的年轻科学家能够追随她的脚步。 "我认为这个职业大有可为，我们非常需要你！" Greco表示。

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关于耶鲁大学医学院

鲁大学医学院（YSM）是全球领先的生物医学研究、高级临床护理和医学教育中心之一。 鲁大学医学院的研究范围广泛，从探究疾病的分子机制和基础原理的基础科学研究，到旨在改善诊断和治疗的转化医学和临床研究。

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