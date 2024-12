YES annonce la sortie des systèmes VertaCure XP G3 destinés aux applications de conditionnement avancées

YES a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait sur le marché la troisième génération des systèmes de polymérisation VertaCure destinés à la fabrication de solutions de conditionnement avancées.

FREMONT, Californie, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Yield Engineering Systems (YES) est l'un des principaux fabricants d'équipements de traitement pour les solutions de semi-conducteurs pour l'IA et le calcul intensif. YES a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait en production les systèmes de polymérisation VertaCure XP G3. Ces systèmes seront utilisés dans la fabrication de conditionnements avancés pour les solutions d'intelligence artificielle et de calcul intensif, où ils prendront en charge le durcissement à basse température de plusieurs couches RDL de conditionnement 2,5D/3D. Cette architecture d'outil peut également être optimisée pour des solutions de recuit de collage hybride à haut débit. Les produits YES ont une longue histoire de qualité supérieure de durcissement, d'enrobage et de recuit, tant dans les environnements de R&D que dans les flux de fabrication à haut volume.

VertaCure XP G3 est le dernier produit de la gamme VertaCure. Il s'agit d'un système de polymérisation sous vide à 6 zones entièrement automatisé qui assure l'élimination complète des solvants résiduels, une distribution uniforme de la température et une gestion précise des taux de chauffage et de refroidissement. Les avantages comprennent également l'absence de dégagement gazeux après polymérisation et d'excellentes performances au niveau des particules. Ce produit offre une excellente uniformité thermique de ± 1°C au-dessus de 200°C pendant les phases de maintien et de rampe, ce qui est essentiel pour le durcissement polyimidique des films épais.

« VertaCure est un système automatisé de polymérisation sous vide qui a fait ses preuves en production et qui offre des performances de film supérieures et un rendement bien plus élevé que le durcissement dans des conditions atmosphériques. Il dispose d'un système de contrôle de la température à 6 zones avec flux laminaire pour une excellente uniformité et la performance au niveau des particules requise pour le durcissement du polyimide, du PBO et de l'époxy. Il offre également des propriétés mécaniques, thermiques et électriques supérieures pour une grande variété de polymères destinés au conditionnement au niveau de la tranche (WLP), qui sont essentielles pour les applications liées à l'IA et au calcul intensif », a déclaré Saket Chadda, vice-président directeur chez YES.

Selon Alex Chow, vice-président directeur en charge du développement des affaires et du marketing et président pour l'Asie chez YES, « Notre gamme de produits VertaCure offre un processus de fabrication contrôlé, reproductible et évolutif pour le collage Wafer-to-Wafer et Die-to-Wafer et pour les applications de durcissement de polymères. Ce système offre une qualité supérieure et un coût total de possession intéressant, en particulier pour la fabrication de solutions de conditionnement avancées pour l'industrie des semi-conducteurs. Ce produit a fermement établi notre position de leader sur le marché des outils de polymérisation. »

À propos de YES

YES est un fournisseur de premier plan de technologies différenciées pour l'ingénierie des matériaux et des interfaces nécessaires à une large gamme d'applications et de marchés. Les clients de YES sont des leaders du marché, créant des solutions de nouvelle génération pour une variété de marchés, y compris le conditionnement avancé pour l'IA et le calcul intensif, les systèmes de mémoire et les sciences de la vie. YES est un fabricant de premier plan d'équipements de production de pointe, économiques et à haut volume pour les solutions de conditionnement avancé de semi-conducteurs pour les tranches et les panneaux de verre. Les produits de la société comprennent des outils de polymérisation, de revêtement et de recuit sous vide, des outils de refusion sans flux, des outils de gravure à travers le verre et de cavités et des outils de dépôt électrolytique pour l'industrie des semi-conducteurs. YES a son siège à Fremont, en Californie, et affiche une présence mondiale croissante. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site YES.tech.

Contact avec les médias

Alex Chow

vice-président directeur en charge du développement des affaires et du marketing / président pour l'Asie

chez YES (Yield Engineering Systems, Inc.)

+886-926136155 direct

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2357724/YES_TM_logo_RGBv2_Logo.jpg