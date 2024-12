YES gibt die Markteinführung von VertaCure XP G3 Systemen für fortschrittliche Verpackungsanwendungen bekannt

YES gab heute bekannt, dass das Unternehmen die 3. Generation der VertaCure-Härtungssysteme für die Herstellung moderner Verpackungslösungen auf den Markt bringen wird.

FREMONT, Kalifornien, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Yield Engineering Systems (YES) ist ein führender Hersteller von Prozessanlagen für KI- und HPC-Halbleiterlösungen. YES gab heute bekannt, dass das Unternehmen VertaCure XP G3 Aushärtungssysteme für die Produktion freigibt. Diese Systeme werden bei der Herstellung von fortschrittlichen Verpackungen für KI- und HPC-Lösungen eingesetzt, wo sie die Aushärtung bei niedrigen Temperaturen für mehrere RDL-Schichten von 2,5D/3D-Verpackungen unterstützen. Diese Gerätearchitektur kann auch für Hybrid-Bonding-Lösungen mit hohem Durchsatz optimiert werden. Die Produkte von YES zeichnen sich seit langem durch eine überragende Qualität bei der Aushärtung, Beschichtung und Glühung sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Großserienfertigung aus.

VertaCure XP G3 ist das neueste Produkt in der VertaCure-Familie. Es handelt sich um ein vollautomatisches 6-Zonen-Vakuum-Härtungssystem, das eine vollständige Entfernung von Lösungsmittelrückständen, eine gleichmäßige Temperaturverteilung und eine präzise Steuerung der Heiz- und Kühlraten ermöglicht. Zu den Vorteilen gehören auch keine Ausgasungen nach dem Aushärten und eine hervorragende Partikelperformance. Dieses Produkt bietet eine hervorragende thermische Gleichförmigkeit von ± 1 °C bei > 200 °C während der Halte- und Aufheizphase, was für die PI-Härtung von dicken Filmen unerlässlich ist.

„VertaCure ist ein in der Produktion bewährtes automatisiertes Vakuumhärtungssystem, das eine überlegene Folienleistung und einen viel höheren Durchsatz als die atmosphärische Härtung bietet. Es verfügt über ein 6-Zonen-Temperaturregelungssystem mit laminarer Strömung für eine hervorragende Gleichmäßigkeit und Partikelleistung, die für die Aushärtung von Polyimid, PBO und Epoxid erforderlich ist. Es bietet außerdem hervorragende mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften für eine Vielzahl von Polymeren für das Wafer-Level-Packaging (WLP), die für KI- und HP-bezogene Anwendungen entscheidend sind", so Saket Chadda, SVP bei YES.

Laut Alex Chow, SVP Business Development and Marketing, und Asia President bei YES, „bietet unsere VertaCure-Produktlinie ein kontrolliertes, reproduzierbares und skalierbares Herstellungsverfahren für Wafer-to-Wafer- und Die-to-Wafer-Bonding und Polymerhärtungsanwendungen. Dieses System bietet eine überlegene Qualität und Gesamtbetriebskosten (CoO), insbesondere für die Herstellung fortschrittlicher Verpackungslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit diesem Produkt haben wir unsere Position als Marktführer für Aushärtegeräte gefestigt."

Informationen zu YES

YES ist ein führender Anbieter von differenzierten Technologien für die Werkstoff- und Grenzflächentechnik, die für eine Vielzahl von Anwendungen und Märkten benötigt werden. Die Kunden von YES sind Marktführer und entwickeln Lösungen der nächsten Generation für eine Vielzahl von Märkten, darunter Advanced Packaging für KI und HPC, Speichersysteme und Biowissenschaften. YES ist ein führender Hersteller von hochmodernen, kosteneffizienten Großserien-Produktionsanlagen für Halbleiter Advanced Packaging-Lösungen für Wafer und Glasplatten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Vakuumhärtungs-, Beschichtungs- und Glühwerkzeuge, flussmittelfreie Reflow-Werkzeuge, Durchkontaktierungen und Hohlraumätzungen sowie stromlose Abscheidungswerkzeuge für die Halbleiterindustrie. YES hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und verfügt über eine wachsende globale Präsenz. Weitere Informationen finden Sie unter YES.tech.

