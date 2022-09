Yili atinge receita de dois dígitos e crescimento do lucro no 1º semestre do ano fiscal de 2022

HUHHOT, China, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O faturamento total e o lucro líquido do Yili Group (600887.SS) atingiram novos patamares de RMB 63,463 bilhões (USD 9,2 bilhões) e RMB 6,139 bilhões (USD 0,89 bilhão), crescendo 12,31% e 15,40% em relação ao ano anterior, respectivamente, de acordo com seu relatório do 1º semestre do ano fiscal de 2022 (FY2022 H1) divulgado em 30 de agosto de 2022.

Durante o período do relatório, o faturamento total da empresa superou o segundo colocado em mais de RMB 15 bilhões (USD 2,17 bilhões), ampliando a diferença para 33% em relação aos 25% no ano anterior.

A divisão de leite em pó e laticínios da Yili cresceu 58,28%, a taxa de crescimento mais rápida do setor de laticínios. O leite em pó para bebês da Yili teve o crescimento mais rápido e o leite em pó para adultos continua sendo o líder em seu segmento; a categoria de queijos também cresceu exponencialmente, expandindo mais de 40%; a categoria de leite líquido obteve a maior participação de mercado com forte crescimento. Crescendo a uma taxa de 31,71%, a categoria de sorvetes liderou o setor, mantendo a maior participação de mercado por 28 anos consecutivos.

A atividade principal alcança uma forte liderança e os novos impulsionadores de crescimento mostram ritmo mais rápido

Durante o período do relatório, a categoria de leite líquido da Yili teve uma receita total de RMB 42,892 bilhões (USD 6,218 bilhões), liderando o setor em termos de escala e participação de mercado. O AMBPOMIAL manteve a primeira posição em sua categoria com uma participação de mercado de 65%. Como a principal marca de leite orgânico, Satine manteve a maior participação de mercado do setor.

O ramo de sorvetes da Yili continuou crescendo com uma margem mais ampla durante o mesmo período, liderando o setor com crescimento anual em vendas de 31,71%.

Como a segunda curva de crescimento da Yili, as divisões de leite em pó, queijos e outros laticínios continuaram crescendo em um ritmo que superou muito seus pares, obtendo receita de RMB 12,071 bilhões (1,75 bilhão de dólares) no 1º semestre do ano fiscal de 2022.

A inovação acelera e o crescimento de novos produtos supera as expectativas

A Yili acelerou seu ritmo de lançamento de novos produtos e cobertura completa do ciclo de vida, com a receita de novos produtos respondendo por 12,48%.

O leite ultrafiltrado Satine, o leite puro Aβ-caseína Cute Star, o leite orgânico para bebês Jinlingguan Seine Mouiller A2 OPO e outros novos produtos foram lançados.

A Yili também manteve o foco em leite orgânico, nutrientes à base de leite, salgadinhos de queijo, água mineral natural e outras categorias que mostram alto potencial de crescimento. Essas categorias estão crescendo mais de 20% em relação ao ano anterior, sendo que as vendas da fonte natural Inikin Yike mais do que dobraram no primeiro semestre deste ano.

A confiança do consumidor permite o crescimento apesar dos desafios

Para melhor atender aos consumidores, a Yili continua comprometida com suas principais capacidades, como qualidade do produto, canais e recursos.

A Yili estendeu seu alcance a novos canais, aproveitando novas oportunidades de crescimento em mães e bebês, alimentação, comércio eletrônico, compras de grupos comunitários e outros canais especiais.

Apesar da COVID-19 e do impacto da inflação, a Yili garantiu a entrega de produtos no prazo por meio da otimização das redes globais da cadeia de suprimentos. Utilizando sua plataforma operacional global, a Yili possibilitou a coordenação eficiente entre suas bases na China, no Sudeste Asiático e na Nova Zelândia, com sua receita internacional crescendo 58% em relação ao ano anterior.

Ao comentar sobre o desenvolvimento futuro da Yili, Pan Gang, diretor e presidente do Yili Group, disse: "Apesar dos desafios no ambiente externo, continuamos confiantes e capazes de melhorar nossas competências principais após superar a receita anual de mais de RMB 100 bilhões (USD 14,49 bilhões), para que possamos revelar o potencial de criação de valor e desenvolvimento futuro. Ao mesmo tempo, compartilharemos nossos valores com consumidores, funcionários, participantes de toda a cadeia industrial e toda a sociedade sob a orientação de nossa New Vision for Value Creation (nova visão para a criação de valor)."

(USD 1 ≈ RMB 6,90)

