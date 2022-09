Yili réalise une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier semestre de l'exercice 2022

HUHHOT, Chine, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le chiffre d'affaires total et le bénéfice net du groupe Yili (600887.SS) ont atteint de nouveaux sommets de 63,463 milliards de RMB (9,2 milliards de dollars) et de 6,139 milliards de RMB (0,89 milliard de dollars), en hausse de 12,31 % et de 15,40 % sur un an, respectivement, selon son rapport du premier semestre de l'exercice 2022 publié le 30 août 2022.

Au cours de la période de référence, le chiffre d'affaires total de la société a surpassé celui du deuxième niveau de plus de 15 milliards de RMB (2,17 milliards de dollars), faisant passer l'écart de 25 % à 33 % l'année précédente.

Le secteur du lait en poudre et des produits laitiers de Yili a enregistré un taux de croissance de 58,28 %, soit le plus rapide de l'industrie laitière. Ses préparations pour nourrissons ont connu la croissance la plus rapide et le lait en poudre pour adultes est resté le leader de son segment ; la catégorie des fromages a également connu une croissance fulgurante, avec une augmentation de plus de 40 % ; le secteur du lait liquide a pris la plus grande part de marché avec une forte croissante ; avec un taux de croissance de 31,71 %, le secteur de la crème glacée a dominé l'industrie et a détenu la plus grande part de marché depuis 28 années consécutives.

L'activité principale prend de l'avance et les nouveaux moteurs de croissance s'accélèrent

Au cours de la période considérée, le secteur du lait liquide de Yili a enregistré un chiffre d'affaires total de 42,892 milliards de RMB (6,218 milliards de dollars), ce qui le place en tête du secteur en termes d'échelle et de part de marché. L'AMBPOMIAL a conservé la première position dans sa catégorie avec une part de marché de 65 %. En tant que première marque de lait biologique, Satine a continué à détenir la plus grande part de marché de l'industrie.

L'activité de crème glacée de Yili a continué à croître avec une marge plus large au cours de la même période, se plaçant en tête du secteur avec une croissance des ventes de 31,71 % en glissement annuel.

Deuxième courbe de croissance de Yili, le lait en poudre, le fromage et les autres produits laitiers ont continué à croître à un rythme bien supérieur à celui de ses pairs, réalisant un chiffre d'affaires de 12,071 milliards de RMB (1,75 milliard de dollars) au premier semestre de l'exercice 2022.

L'innovation s'accélère et la croissance des nouveaux produits dépasse les attentes

Yili a accéléré son rythme de lancement de nouveaux produits et de couverture complète du cycle de vie, les revenus des nouveaux produits représentant 12,48 %.

Le lait ultra-filtré Satine, le lait pur A2β-caséine Cute Star, la préparation biologique pour nourrissons Jinlingguan Seine Mouiller A2 OPO et d'autres nouveaux produits ont été lancés.

Yili a également continué à se concentrer sur le lait biologique, les nutriments à base de lait, les snacks au fromage, l'eau minérale naturelle et d'autres activités qui présentent un fort potentiel de croissance. Ces catégories connaissent une croissance de plus de 20 % en glissement annuel, et les ventes de la fontaine Inikin Yike ont plus que doublé au premier semestre de cette année.

La confiance des consommateurs permet la croissance malgré les défis

Pour mieux servir les consommateurs, Yili reste fidèle à ses capacités fondamentales telles que la qualité des produits, les canaux et les ressources.

Yili a étendu sa portée à de nouveaux canaux en saisissant de nouvelles opportunités de croissance dans les secteurs de la maternité et de l'enfance, de la restauration, du commerce électronique, des achats groupés et d'autres canaux spéciaux.

Malgré la COVID-19 et l'impact de l'inflation, Yili a assuré la livraison des produits en temps voulu en optimisant les réseaux mondiaux de la chaîne d'approvisionnement. En utilisant sa plateforme d'exploitation mondiale, Yili a permis une coordination efficace entre ses bases en Chine, dans les pays d'Asie du Sud-Est et en Nouvelle-Zélande, et ses revenus à l'étranger ont augmenté de 58 % en glissement annuel.

À propos du développement futur de Yili, Pan Gang, président du conseil d'administration et président du groupe Yili, a déclaré : « Malgré les défis de l'environnement externe, nous restons confiants et capables d'améliorer nos compétences de base après avoir dépassé le revenu annuel de plus de 100 milliards de RMB (14,49 milliards de dollars), afin de pouvoir libérer le potentiel de création de valeur et de développement futur. Dans le même temps, nous partagerons nos valeurs avec les consommateurs, les employés, les acteurs de l'ensemble de la chaîne industrielle et l'ensemble de la société sous l'égide de notre nouvelle vision de la création de valeur. »

(1 USD ≈ 6,90 RMB)

