Yili erzielt zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr 2022

HUHHOT, China, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Der Gesamtumsatz und der Nettogewinn der Yili Group (600887.SS) erreichten neue Höhen von 63,463 Milliarden RMB (9,2 Milliarden USD) und 6,139 Milliarden RMB (0,89 Milliarden USD), was einem Anstieg von 12,31 % bzw. 15,40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie aus dem am 30. August 2022 veröffentlichten Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2022 hervorgeht.

Im Berichtszeitraum übertrafen die Gesamteinnahmen des Unternehmens die der zweitgrößten Gruppe um mehr als 15 Mrd. RMB (2,17 Mrd. USD), wodurch sich der Abstand von 25 % im Vorjahr auf 33 % vergrößerte.

Das Geschäft von Yili mit Milchpulver und Molkereiprodukten erreichte eine Wachstumsrate von 58,28 % und war damit das erfolgreichste in der Molkereibranche. Die Säuglingsnahrung des Unternehmens verzeichnete das schnellste Wachstum, und das Milchpulver für Erwachsene blieb in seinem Segment führend. Auch die Kategorie Käse wuchs sprunghaft um über 40 %. Das Flüssigmilchgeschäft nahm mit einer Wachstumsrate von 31,71 % den größten Marktanteil ein, das Speiseeisgeschäft war branchenweit führend und hält seit 28 Jahren in Folge den größten Marktanteil.

Kerngeschäft mit stärkerem Vorsprung, neue Wachstumstreiber mit höherer Dynamik

Im Berichtszeitraum erzielte das Flüssigmilchgeschäft von Yili einen Gesamtumsatz von 42,892 Mrd. RMB (6,218 Mrd. USD), was in Bezug auf Größe und Marktanteil führend ist. Die AMBPOMIAL behielt mit einem Marktanteil von 65 % die erste Position in ihrer Kategorie. Als Spitzenmarke für Biomilch hält Satine weiterhin den größten Marktanteil in der Branche.

Das Speiseeisgeschäft von Yili wuchs im gleichen Zeitraum mit einer größeren Marge und lag mit einem Umsatzwachstum von 31,71 % im Jahresvergleich an der Spitze der Branche.

Als zweite Wachstumskurve von Yili wuchs das Geschäft mit Milchpulver, Käse und anderen Molkereiprodukten in einem Tempo, das die Konkurrenz weit übertraf, und erzielte im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 12,071 Milliarden RMB (1,75 Milliarden USD).

Beschleunigte Innovation, das Wachstum neuer Produkte übertrifft die Erwartungen

Yili hat das Tempo der Einführung neuer Produkte und die Abdeckung des gesamten Lebenszyklus beschleunigt, wobei der Umsatz mit neuen Produkten 12,48 % ausmachte.

Unter anderem wurden die Produkte Ultrafiltrierte Milch Satine, die pure Milch Cute Star A2β-casein und die Bio-Säuglingsnahrung Jinlingguan Seine Mouiller A2 OPO eingeführt.

Yili konzentriert sich weiterhin auf Biomilch, Nährstoffe auf Milchbasis, Käsesnacks, natürliches Mineralwasser und andere Geschäftsbereiche, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Diese Kategorien wachsen im Jahresvergleich um mehr als 20 %, wobei sich der Umsatz von Inikin Yike live fountain im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als verdoppelt hat.

Verbrauchervertrauen ermöglicht Wachstum trotz Herausforderungen

Um den Verbrauchern besser dienen zu können, setzt Yili weiterhin auf seine Kernkompetenzen wie Produktqualität, Vertriebswege und Ressourcen.

Yili hat seine Reichweite auf neue Kanäle ausgeweitet, indem es neue Wachstumschancen in den Bereichen Mutter und Kind, Catering, E-Commerce, Gemeinschaftseinkäufe und andere spezielle Kanäle wahrgenommen hat.

Trotz COVID-19 und den Auswirkungen der Inflation hat Yili durch die Optimierung der weltweiten Lieferkettennetze die rechtzeitige Lieferung von Produkten sichergestellt. Durch die Nutzung seiner weltweiten Betriebsplattform hat Yili eine effiziente Koordination zwischen seinen Niederlassungen in China, Südostasien und Neuseeland ermöglicht, wobei der Umsatz im Ausland im Vergleich zum Vorjahr um 58 % gestiegen ist.

Pan Gang, Vorsitzender und Präsident der Yili Group, sagte zur zukünftigen Entwicklung von Yili: „Trotz der Herausforderungen im externen Umfeld bleiben wir zuversichtlich und sind in der Lage, unsere Kernkompetenzen zu verbessern, nachdem wir ein Jahresergebnis von über 100 Mrd. RMB (14,49 Mrd. USD) erreicht haben, so dass wir das Potenzial für Wertschöpfung und zukünftige Entwicklung freisetzen können. Gleichzeitig werden wir unsere Werte mit den Verbrauchern, den Mitarbeitern, den Akteuren der gesamten industriellen Kette und der gesamten Gesellschaft unter der Leitung unserer neuen Vision für die Wertschöpfung teilen."

(1 USD ≈ 6,90 RMB)

