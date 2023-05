Yili fait état d'une croissance de 11,37 % de son chiffre d'affaires pour atteindre 123,2 milliards de RMB au cours de l'exercice 2022 et promeut la croissance durable de la chaîne industrielle mondiale

HOHHOT, Chine, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 27 avril, le groupe Yili a publié son rapport annuel pour 2022. Selon le rapport, le chiffre d'affaires total et le bénéfice net de Yili ont atteint 123,171 milliards de RMB (17,8 milliards de dollars) et 9,431 milliards de RMB (1,36 milliard de dollars), soit une hausse de 11,37 % et de 8,34 % en glissement annuel, respectivement. Avec un chiffre d'affaires total et un bénéfice net atteignant des sommets, Yili a continué à dominer l'industrie laitière asiatique au cours de l'exercice 2022.

Yili Reports 11.37% Revenue Growth to RMB 123.2 Billion in FY2022 and Promotes Sustainable Growth of the Global Industrial Chain

Le rapport du premier trimestre 2023 publié à la même date montre que Yili a continué à mener la reprise de l'industrie en affichant une croissance régulière. La société a généré un chiffre d'affaires total de 33,441 milliards de RMB (4,83 milliards de dollars) et un bénéfice net de 3,615 milliards de RMB (0,52 milliard de dollars), soit une croissance de 7,71 % et de 2,73 % en glissement annuel, respectivement.

Un développement bénéfique pour tous les partenaires de l'industrie

Depuis plus de 10 ans, Yili réalise le financement de la chaîne industrielle afin de minimiser les risques opérationnels pour ses partenaires industriels. Fin 2022, la société avait apporté un soutien financier à 10 974 pâturages et magasins, fournissant 118,16 milliards de RMB (17,08 milliards de dollars) de financement total.

Sur les marchés étrangers, la filiale du groupe, Oceania Dairy, a signé des contrats d'achat de sources de lait avec 73 fermes locales en Nouvelle-Zélande, fournissant des prix stables et compétitifs aux fournisseurs de lait.

Soutien continu au développement durable

Dans le monde d'aujourd'hui, où l'importance du développement durable est reconnue dans le monde entier, Yili s'est imposé comme un pionnier des initiatives durables et sans émission de carbone et a continuellement recherché de nouveaux modèles pour réduire les émissions de carbone.

Déterminé à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne industrielle d'ici 2050, Yili a non seulement créé la première usine alimentaire zéro carbone en Chine, mais a également mis au point des produits plus respectueux de l'environnement et à plus faible teneur en carbone pour les consommateurs.

Fin 2022, Yili avait mis en œuvre un total de 1 049 projets d'économie d'énergie et de réduction des émissions et comptait 31 usines certifiées « usines durables » au niveau de l'État. À l'échelle mondiale, le groupe Yili a fondé la Net-Zero Carbon Alliance avec 43 partenaires internationaux clés, dans le but de développer conjointement des solutions pour la réduction des émissions de carbone et de partager des informations sur les progrès réalisés.

La localisation sur les marchés mondiaux s'accélère

À mesure que Yili s'étend sur les marchés étrangers, le groupe s'intègre activement dans les communautés locales et prend l'initiative de s'acquitter de ses responsabilités sociales d'entreprise.

En Indonésie, la crème glacée Joyday de la société est devenue l'une des quatre premières marques de crème glacée de la région. Par ailleurs, 85 % des matières premières et secondaires utilisées pour la fabrication de base des produits proviennent désormais de fournisseurs locaux.

En Nouvelle-Zélande, le groupe Yili a achevé la modernisation complète de Westland Milk Products en 2022. Westland Milk Products a désormais augmenté sa capacité de production de beurre de haute qualité provenant de bétail nourri à l'herbe à 42 000 tonnes par an, ce qui en fait la plus grande usine de beurre de la côte ouest.

En 2022, Yili a réalisé une importante croissance du chiffre d'affaires de ses activités à l'étranger, enregistrant un taux de croissance de 52,2 %.

(1 USD ≈ 6,92 RMB)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069480/0504Yili.jpg

SOURCE Yili Group