Yili informa crescimento da receita de 11,37% para 123,2 bilhões RMB no ano fiscal de 2022 e promove crescimento sustentável da cadeia industrial global

HUHHOT, China, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em 27 de abril, o Yili Group divulgou seu relatório anual para 2022. De acordo com o relatório, a receita total e o lucro líquido da Yili atingiram 123,171 bilhões RMB ($17,8 bilhões) e 9,431 bilhões RMB ($1,36 bilhões), um aumento de 11,37% e 8,34% em relação ao ano anterior, respectivamente. Com sua receita total e lucro líquido atingindo o recorde, a Yili continuou a liderar o setor asiático de laticínios no ano fiscal de 2022.

O relatório do primeiro trimestre de 2023, divulgado na mesma data, mostra que a Yili continuou a liderar a recuperação do setor, promovendo um crescimento constante. A empresa gerou uma receita total de RMB 33,441 bilhões ($4.83 bilhões) e um lucro líquido de RMB 3,615 bilhões ($0,52 bilhão), representando um crescimento anual de 7,71% e de 2,73%, respectivamente.

Desenvolvimento ganha-ganha para parceiros do setor

Há mais de uma década, a Yili vem realizando financiamento da cadeia industrial para minimizar os riscos operacionais para seus parceiros do setor. Até o final de 2022, a empresa havia estendido o suporte financeiro a 10.974 pastagens e armazéns, oferecendo RMB 118,16 bilhões ($17,08 bilhões) em financiamento total.

Nos mercados estrangeiros, a Subsidiária do Grupo Oceania Dairy assinou contratos de compra de fontes de leite com 73 fazendas locais na Nova Zelândia, oferecendo preços estáveis e competitivos para os fornecedores de leite.

Suporte contínuo para o desenvolvimento verde

No mundo de hoje, com a importância do desenvolvimento verde sendo reconhecida mundialmente, a Yili se estabeleceu como pioneira em iniciativas verdes e de zero carbono e explorou continuamente novos modelos para reduzir as emissões de carbono.

Comprometida em alcançar a neutralidade de carbono em toda a sua cadeia industrial até 2050, a Yili não apenas estabeleceu a primeira fábrica de alimentos com carbono zero na China, mas também desenvolveu produtos que são mais ecológicos e com baixo teor de carbono para os consumidores.

Até o final de 2022, a Yili havia implementado um total de 1.049 projetos de economia de energia e redução de emissões e tinha 31 fábricas certificadas como "fábricas verdes" em nível estadual. Em escala global, o Yili Group fundou a Net-Zero Carbon Alliance com 43 parceiros-chave internacionais, com o objetivo de desenvolver soluções conjuntas para redução de carbono e compartilhar insights sobre o progresso que está sendo feito.

A localização em mercados globais acelera

À medida que a Yili se expande para mercados estrangeiros, o Grupo se integrou ativamente nas comunidades locais, tomando a iniciativa de cumprir suas responsabilidades sociais corporativas.

Na Indonésia, o sorvete Joyday da empresa tornou-se uma das quatro principais marcas de sorvete da região. Além disso, 85% das matérias-primas e auxiliares utilizadas na base já são provenientes de fornecedores locais.

Na Nova Zelândia, o Yili Group concluiu uma atualização abrangente de sua Westland Milk Products em 2022. A Westland Milk Products aumentou sua capacidade de produção de manteiga de alta qualidade produzida a pasto para 42.000 toneladas por ano, tornando-se a maior fábrica de manteiga da costa oeste.

Em 2022, a Yili alcançou um crescimento significativo em sua receita de negócios no exterior, registrando uma taxa de crescimento de 52,2%.

