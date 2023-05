Yili meldet ein Umsatzwachstum von 11,37 % auf RMB 123,2 Milliarden im GJ2022 und fördert nachhaltiges Wachstum der globalen Industriekette

HUHHOT, China, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 27. April veröffentlichte die Yili Group ihren Jahresbericht für 2022. Dem Bericht zufolge erreichten der Gesamtumsatz und der Nettogewinn von Yili RMB 123,171 Milliarden ($17,8 Milliarden) und RMB 9,431 Milliarden ($1,36 Milliarden), was einem Anstieg von 11,37 % bzw. 8,34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sowohl der Gesamtumsatz als auch der Nettogewinn von Yili erreichten im GJ2022 neue Rekordhöhen und führten die asiatische Milchindustrie weiter an.

Yili Reports 11.37% Revenue Growth to RMB 123.2 Billion in FY2022 and Promotes Sustainable Growth of the Global Industrial Chain

Der Bericht für das erste Quartal 2023, der am selben Tag veröffentlicht wurde, zeigt, dass Yili die Erholung der Branche durch stetiges Wachstum weiter anführt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von RMB 33,441 Milliarden ($4,83 Milliarden) und einen Nettogewinn von RMB 3,615 Milliarden ($0,52 Milliarden), was einem Wachstum von 7,71 % bzw. 2,73 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Eine Win-Win-Entwicklung für Industriepartner

Seit mehr als einem Jahrzehnt führt Yili Finanzierungen für Industrieketten durch, um die Betriebsrisiken für seine Industriepartner zu minimieren. Bis Ende 2022 hatte das Unternehmen 10.974 Weiden und Geschäfte finanziell unterstützt und insgesamt RMB 118,16 Milliarden ($17,08 Milliarden) zur Verfügung gestellt.

Auf den Überseemärkten hat die Tochtergesellschaft der Gruppe, Oceania Dairy, mit 73 lokalen Farmen in Neuseeland Verträge über den Kauf von Milch unterzeichnet, die den Milchlieferanten stabile und wettbewerbsfähige Preise bieten.

Kontinuierliche Unterstützung für grüne Entwicklung

In der heutigen Zeit, in der die Bedeutung einer umweltfreundlichen Entwicklung weltweit anerkannt ist, hat sich Yili als Pionier für umweltfreundliche und CO2-freie Initiativen etabliert und erforscht kontinuierlich neue Modelle zur Reduzierung von CO2-Emissionen.

Yili hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 die gesamte Industriekette CO2-neutral zu gestalten. Dazu hat das Unternehmen nicht nur die erste kohlenstofffreie Lebensmittelfabrik in China errichtet, sondern auch Produkte entwickelt, die für die Verbraucher umweltfreundlicher und CO2-ärmer sind.

Bis Ende 2022 hatte Yili insgesamt 1.049 Projekte zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung umgesetzt und 31 Fabriken als „grüne Fabriken" auf staatlicher Ebene zertifiziert. Auf globaler Ebene hat die Yili Group mit 43 internationalen Partnern die Net-Zero Carbon Alliance gegründet, um gemeinsam Lösungen für die Kohlenstoffreduzierung zu entwickeln und Erkenntnisse über die erzielten Fortschritte auszutauschen.

Lokalisierung auf globalen Märkten beschleunigt sich

Im Zuge der Expansion von Yili in ausländische Märkte hat sich die Gruppe aktiv in lokale Gemeinschaften integriert und ergreift die Initiative, um ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden.

In Indonesien ist das Joyday-Eis des Unternehmens zu einer der vier führenden Eismarken in der Region geworden. Außerdem werden 85 % der in der Basis verwendeten Roh- und Hilfsstoffe jetzt von lokalen Lieferanten bezogen.

In Neuseeland schloss die Yili Group im Jahr 2022 eine umfassende Modernisierung ihrer Westland Milk Products ab. Westland Milk Products hat seine Produktionskapazität für qualitativ hochwertige, grasgefütterte Butter nun auf 42.000 Tonnen pro Jahr erhöht und ist damit die größte Butterfabrik an der Westküste.

Im Jahr 2022 verzeichnete Yili mit einer Wachstumsrate von 52,2 % ein deutliches Umsatzwachstum im Überseegeschäft.

(USD 1 ≈ RMB 6.92)

