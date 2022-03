YOFC kondigt jaarresultaten 2021 aan

Aandeel van overzeese bedrijven overschrijdt voor het eerst 30%

Nettowinst bereikt 710 miljoen yuan, een stijging van 30%

WUHAN, China, 31 maart 2022 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Limited Company (hierna te noemen "YOFC" of "het Bedrijf") heeft onlangs haar geconsolideerde resultaten voor 2021 (de "Rapportageperiode") bekendgemaakt. Tijdens de rapportageperiode bereikten de bedrijfsopbrengsten 9.536 miljoen yuan, een stijging van 16% ten opzichte van 2020. De nettowinst toewijsbaar aan aandeelhouders van het moederbedrijf bedroeg 710 miljoen yuan, een stijging van 30,3% op jaarbasis.

Tijdens de rapportageperiode bleef YOFC de productie-efficiëntie en kostenstructuur optimaliseren, de toepassingsscenario's van nieuwe producten uitbreiden en zijn leiderschap in de wereldwijde optische vezel- en kabelmarkten consolideren. Een punt van succes in termen van technologische innovatie, gedefinieerd door het bereiken van volledige autonomie in de hele waardeketen van optische vezels, versterkte het bedrijf de R&D van nieuwe optische vezels, waardoor het de eerste wereldwijd was die dispersion-flat fiber voor 5G uitrolde voorwaartse verzending. Nog een primeur: de groot-effectief gebied optische vezels van het bedrijf met ultralage demping en zijn eigen multi-core en low-mode vezel leiden wereldwijd. Bovendien wordt de hoogwaardige multimode optische vezel van het bedrijf op grote schaal gebruikt bij de bouw van grootschalige datacenters in binnen- en buitenland.

Terwijl het de kernvoordelen van de hoofdactiviteit verzekert, heeft YOFC het tempo van diversificatie voortdurend versneld en doorbraken op veel gebieden bereikt. Het bedrijf heeft zijn portfolio's voor optische modules/optische apparaten, communicatienetwerktechniek, datacenterbedrading en actieve optische kabels voor consumentenelektronica-toepassingen verder verbeterd, terwijl het een nieuwe groei realiseerde in optische modules, halfgeleiderkwartsmaterialen en onderzeese communicatiekabels. Het bedrijf heeft zijn voordelen op het gebied van optische modules en optische apparaten verder benut om gebruik te maken van projectopportuniteiten in de datacenter- en communicatiemarkten, waarbij dit segment tijdens de rapportageperiode een nieuwe omzetstijging liet zien.

In 2021 heeft YOFC een routekaart uitgerold die gericht is op verdere differentiatie van producten en diensten om het internationale concurrentievermogen te vergroten en een bredere aanwezigheid op bestaande en nieuwe markten te vestigen. Een onderzoek van de productvraag en potentiële winstgevendheid in verschillende doelmarkten, met name in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika, werd de basis van een plan om de productiecapaciteit dienovereenkomstig uit te breiden, wat resulteerde in een snelle groei van de overzeese bedrijfsinkomsten. In de loop van het jaar bereikte het bedrijf de eerste mijlpaal van de nieuwe routekaart, toen de bedrijfsomzet buiten China 310 miljoen yuan bereikte, een stijging van 46,8% op jaarbasis en voor het eerst goed was voor meer dan 30% van de jaaromzet. Twee belangrijke projecten die hebben bijgedragen aan het bereiken van de mijlpaal waren communicatienetwerkfaciliteiten in de Filippijnen en in Peru, waar in beide gevallen de verantwoordelijke teams bewezen hebben in staat te zijn de uitdagingen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden en hun bouwdoelen op tijd af te ronden. Deze twee successen werden erkend door lokale operatoren, wat leidde tot het binnenhalen van vervolgopdrachten voor projecten. In juni 2021 rondde het bedrijf de overname af van YOFC Poliron Indústria e Comércio de Cabos Especiais Ltda. (Poliron) in Brazilië, waar het zijn eerste productiefaciliteit in de regio vestigt. Gezien de werkelijke vraag in Zuidoost-Azië, Afrika en Latijns-Amerika breidde de onderneming bovendien haar productiecapaciteit voor optische vezel en kabel in Indonesië uit, evenals haar productiecapaciteit voor optische vezels in Polen.

Vooruitkijkend naar 2022, een jaar dat wordt gekenmerkt door zowel kansen als uitdagingen, verwacht YOFC de wereldwijde leidende positie van zijn hoofdbedrijf te consolideren door gebruik te maken van de behoefte om vraag en aanbod in de sector opnieuw in evenwicht te brengen en door te gaan met het implementeren van belangrijke strategische initiatieven. Het bedrijf plant ook de volgende fase van de globalisering van de activiteiten door de overzeese productiecapaciteitsportfolio verder uit te breiden en overzeese teams te versterken door lokale talenten aan te nemen, zodat aan de behoeften van klanten beter kan worden voldaan door met hen in hun moedertaal te praten.

