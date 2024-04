Zendure propulse BOÉ Motorsports au Championnat du monde MotoGP 2024

Les responsables du MotoGP ont acquis la SuperBase M de Zendure pour l'assistance sur site

Le logo de Zendure figure sur les vêtements en cuir et les motos des pilotes David Muñoz et de Joel Kelso

Les solutions de stockage d'énergie fournissent une énergie durable à l'équipe et aux spectateurs

BARCELONE, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Zendure — une startup de technologie énergétique en pleine croissance — annonce prolonger son parrainage de l'équipe BOÉ Motorsports pour la saison 2024 des Championnats du monde MotoGP suite aux succès de l'année dernière. Zendure accompagnera les pilotes David Muñoz et Joel Kelso lors des courses mondiales, en leur fournissant sur site des ressources énergétiques durables.

Des solutions d'énergie verte efficaces pour le MotoGP

Les courses du MotoGP sont parmi les plus passionnantes au monde où s'affrontent les meilleurs pilotes, encouragés par de nombreux supporters. L'équipe Boé Motorsports est une équipe espagnole de course motocycliste fondée par le pilote de MotoGP Aleix Espargaró. L'équipe participe au Championnat du monde de moto en catégorie Moto3 depuis 2014. Les pilotes de la saison 2024 sont Joel Kelso et David Muñoz.

Un approvisionnement stable en énergie est essentiel pour la préparation des courses. Les produits Zendure seront disponibles sur les circuits pour recharger les appareils. L'année dernière, les centrales électriques SuperBase V ont fourni de l'énergie renouvelable pour alimenter divers appareils, y compris des outils de chauffage des pneus pour les motos de l'équipe BOÉ Motorsports. En 2024, les responsables du MotoGP ont intégré la SuperBase M pour la recharge sur site. Pionnière de l'utilisation de l'énergie propre, l'équipe Boé Motorsports enrichit le MotoGP en alimentant la piste de course avec la SuperBase M. Cette collaboration souligne le dévouement de Zendure en faveur de la réduction des émissions de CO2, de la responsabilité environnementale et du développement durable, démontrant ainsi l'intégration réussie de l'énergie propre et de la course de MotoGP.

Les amateurs d'énergie verte et les fans de course sont accueillis dans la salle d'exposition de Zendure sur les circuits. Les visiteurs peuvent explorer des produits tels que SuperBase V, SuperBase Pro et SuperBase M, utiliser les bornes de recharge pour leurs appareils et découvrir d'autres produits adaptés à divers scénarios d'énergie verte.

Vision pour un MotoGP durable

« Nous sommes ravis de poursuivre la coopération avec BOÉ Motorsports au cours de cette saison, a expliqué Jolene Shang, directrice du marketing chez Zendure. Conformément à notre slogan de cette année, "Get Supercharged, Make Impact" (mettez le turbo, ayez de l'impact), nous souhaitons avoir un impact positif sur le sport et à renforcer l'utilisation de l'énergie propre dans le monde de la moto. Nous nous réjouissons à l'idée de passer un moment rempli d'énergie ensemble et nous souhaitons à tous les participants, en particulier à nos pilotes de l'équipe BOÉ Motorsports, David Muñoz et Joel Kelso, une saison passionnante et réussie. »

Après cette course pleine de rebondissements aux États-Unis, le prochain événement sera le Grand Prix d'Espagne qui se déroulera du 26 au 28 avril à Jerez, à domicile pour le pilote de l'équipe BOÉ Motorsports David Muñoz : « La collaboration continue avec Zendure pour le Championnat du monde nous permet de contribuer à un environnement plus durable. Ensemble, nous pouvons attirer l'attention sur une plus grande durabilité dans les sports motocyclistes et essayer d'avoir un impact positif. »

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en vulgarisant les dernières technologies de l'énergie.

Contact pour les médias

Chris Qiu

[email protected]