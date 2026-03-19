Zerova refuerza su presencia en Reino Unido para proporcionar un mejor soporte a clientes y socios

LONDRES, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Zerova anunció hoy la expansión de su presencia en el Reino Unido como parte de su compromiso continuo de apoyar el mercado de recarga de vehículos eléctricos (VE) del país, que experimenta un rápido crecimiento. Esta medida refuerza la capacidad de Zerova para proporcionar un mejor servicio a sus clientes y socios en el Reino Unido, con una cobertura comercial más cercana, un soporte técnico más sólido y una mayor presencia de su equipo local.

Electric buses at Middleton Bus Depot in Greater Manchester, where Zerova DS series chargers are installed as part of the depot’s electrification. Photo credit: Transport for Greater Manchester / Bee Network.

Esta expansión refleja la inversión a largo plazo de Zerova en Reino Unido, donde sus soluciones de carga ya están implementadas a gran escala. Zerova está desarrollando capacidad local adicional para mejorar la respuesta y la colaboración en todo el ecosistema de carga de vehículos eléctricos, lo que permitirá operaciones fiables y una mejor experiencia para los conductores.

"Fortalecer nuestra presencia en Reino Unido es una clara muestra de nuestro compromiso con el mercado", afirmó Brian Huang, director de Operaciones Comerciales de Zerova en Reino Unido. "Estamos invirtiendo en el personal y la infraestructura necesarios para brindar un apoyo más cercano a nuestros socios, con el objetivo de facilitar la implementación, operación y escalabilidad de una infraestructura de carga fiable".

Crecimiento del equipo local en todo Reino Unido

Como parte de su expansión, Zerova ha incorporado nuevos miembros a su equipo en Reino Unido para reforzar la atención a clientes y socios. Entre las recientes contrataciones se encuentran Marie Ward, con sede en Escocia, y Rupesh Alagupandian, con sede en Kent, lo que amplía la cobertura local en todo el país y permite una respuesta más rápida a las necesidades de los socios. Zerova también está ampliando su plantilla para incorporar personal adicional de servicio técnico y de ingeniería de aplicaciones, con el fin de reforzar aún más el soporte local.

Un hito importante, y más por venir

Esta expansión representa un paso crucial en la trayectoria de Zerova en Reino Unido, con planes de desarrollo adicionales para mejorar las instalaciones, las operaciones y el soporte general para el mercado. La empresa espera compartir más novedades a medida que avancen estas iniciativas, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones de carga fiables y de alta calidad en todo el Reino Unido.

Acerca de Zerova

Zerova se especializa en el diseño y la producción de soluciones de carga para vehículos eléctricos (VE) de marca, ofreciendo sistemas totalmente personalizados. Con más de 50 años de excelencia en la fabricación y más de una década de experiencia en la carga de VE, Zerova ofrece una gama completa de cargadores que van desde 30 kW hasta soluciones de megavatios, atendiendo a diversos sectores como flotas, depósitos, minería, construcción, servicios públicos, operadores de vehículos comerciales, hostelería, comercio minorista y estaciones de servicio. Para obtener más información sobre las soluciones de carga de VE y la red de servicios de Zerova, visite www.zerovatech.com

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