Zerova renforce sa présence au Royaume-Uni pour mieux soutenir ses clients et ses partenaires

LONDRES, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Zerova a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait sa présence au Royaume-Uni dans le cadre de son engagement continu à soutenir le marché de la recharge des véhicules électriques (VE), qui connaît une croissance rapide dans ce pays. Cette étape renforce la capacité de Zerova à servir ses clients et partenaires britanniques grâce à une couverture commerciale plus étroite, à un support technique plus solide et à une équipe locale plus nombreuse.

Electric buses at Middleton Bus Depot in Greater Manchester, where Zerova DS series chargers are installed as part of the depot’s electrification. Photo credit: Transport for Greater Manchester / Bee Network.

Cette expansion reflète l'investissement à long terme de Zerova au Royaume-Uni, où les solutions de recharge de l'entreprise sont déjà déployées à grande échelle. Zerova renforce les capacités locales afin d'améliorer la réactivité et la collaboration au sein de l'écosystème de recharge des véhicules électriques, ce qui permet d'assurer la fiabilité des opérations et d'améliorer l'expérience des conducteurs.

« Le renforcement de notre présence au Royaume-Uni est un signal clair de notre engagement sur le marché », a déclaré Brian Huang, responsable des opérations commerciales pour le Royaume-Uni chez Zerova. « Nous investissons dans le personnel et les infrastructures nécessaires pour soutenir plus étroitement nos partenaires, dans le but de faciliter le déploiement, l'exploitation et l'évolutivité de systèmes de recharge fiables.

Croissance de l'équipe locale à travers le Royaume-Uni

Dans le cadre de cette expansion, Zerova a ajouté de nouveaux membres à son équipe basée au Royaume-Uni afin de renforcer la couverture des clients et des partenaires. Parmi les nouvelles recrues figurent Marie Ward, installée en Écosse, et Rupesh Alagupandian, qui vit dans le Kent, ce qui permet d'étendre notre présence locale à l'échelle nationale et de répondre plus rapidement aux besoins de nos partenaires. Zerova poursuit également le recrutement de personnel supplémentaire pour les services sur le terrain et l'ingénierie d'application afin de renforcer le support local.

Une étape importante aujourd'hui, et d'autres à venir

Cette expansion représente une étape importante dans le parcours de Zerova au Royaume-Uni, d'autres développements étant prévus pour améliorer les installations, les opérations et le soutien global du marché. L'entreprise est impatiente de partager des mises à jour supplémentaires au fur et à mesure de l'avancement de ces initiatives, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions de recharge fiables et de haute qualité à travers le Royaume-Uni.

À propos de Zerova

Zerova est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de recharge pour véhicules électriques sous marque blanche, offrant des systèmes entièrement personnalisés. Forte de plus de 50 ans d'excellence industrielle et de plus d'une décennie d'expertise dans la recharge des VE, Zerova propose une gamme complète de chargeurs rapides en courant continu, allant de 30 kW à des solutions dépassant le mégawatt. Ces solutions répondent aux besoins de nombreux secteurs, notamment les flottes de véhicules, les dépôts, les industries minières et de la construction, les services publics, les concessionnaires, l'hôtellerie, le supermarché et les stations-service. Pour en savoir plus sur les solutions de recharge pour véhicules électriques et le réseau de services de Zerova, rendez-vous sur : www.zerovatech.com.

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