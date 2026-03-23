Zerova stärkt Präsenz in Großbritannien, um Kunden und Partner besser zu unterstützen

LONDON, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Zerova gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Präsenz in Großbritannien ausbaut, um den schnell wachsenden britischen Markt für das Aufladen von Elektrofahrzeugen (EV) weiter zu unterstützen. Dieser Schritt stärkt die Fähigkeit von Zerova, Kunden und Partner in Großbritannien mit einer engeren kommerziellen Abdeckung, einem stärkeren technischen Support und einer größeren Präsenz des Teams vor Ort zu bedienen.

Electric buses at Middleton Bus Depot in Greater Manchester, where Zerova DS series chargers are installed as part of the depot’s electrification. Photo credit: Transport for Greater Manchester / Bee Network.

Diese Expansion spiegelt die langfristigen Investitionen von Zerova in Großbritannien wider, wo die Ladelösungen des Unternehmens bereits in großem Umfang eingesetzt werden. Zerova baut zusätzliche lokale Kapazitäten auf, um die Reaktionsfähigkeit und die Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem für das Aufladen von Elektrofahrzeugen zu verbessern und einen zuverlässigen Betrieb und ein besseres Erlebnis für die Fahrerinnen und Fahrer zu ermöglichen.

„Der Aufbau einer stärkeren Präsenz in Großbritannien ist ein klares Signal für unser Engagement auf dem Markt", sagt Brian Huang, Business Operations Director, UK bei Zerova. „Wir investieren in die Mitarbeitenden und die Infrastruktur, die notwendig sind, um unsere Partner besser zu unterstützen, mit dem Ziel, die Einführung, den Betrieb und die Skalierung zuverlässiger Ladekapazitäten zu erleichtern."

Lokales Teamwachstum in ganz Großbritannien

Im Rahmen der Expansion hat Zerova neue Teammitglieder in Großbritannien eingestellt, um die Kunden- und Partnerbetreuung zu verstärken. Zu den jüngsten Neueinstellungen gehören Marie Ward mit Sitz in Schottland, und Rupesh Alagupandian mit Sitz in Kent. Beide sorgen mit dafür, dass die lokale Reichweite im ganzen Land erhöht und eine schnellere Reaktion auf die Bedürfnisse der Partner ermöglicht wird. Zerova arbeitet außerdem an der Einstellung zusätzlicher Mitarbeitender den Bereich Außendienst und Anwendungstechnik, um den lokalen Support weiter zu stärken.

Der aktuelle Meilenstein ist erst der Anfang von vielen weiteren

Diese Erweiterung stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg von Zerova nach Großbritannien dar, wobei weitere Entwicklungen zur Verbesserung der Einrichtungen, des Betriebs und der allgemeinen Marktunterstützung geplant sind. Das Unternehmen freut sich darauf, mit dem Fortschreiten dieser Initiativen weitere Updates zu veröffentlichen und sein Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Ladelösungen in ganz Großbritannien zu bekräftigen.

Informationen zu Zerova

Zerova ist auf die Entwicklung und Herstellung von Marken-Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert und liefert vollständig maßgeschneiderte Systeme. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Fertigung und mehr als einem Jahrzehnt im Bereich Ladeinfrastruktur bietet Zerova ein umfassendes Sortiment an DC Schnellladestationen von 30 kW bis zu Megawatt-Lösungen für verschiedene Branchen wie Flotten, Depots, Bergbau, Bauwesen, Versorgungsunternehmen, CPOs, Gastgewerbe, Einzelhandel und Tankstellen. Weitere Informationen über Zerovas EV-Ladelösungen und Servicenetz finden Sie unter www.zerovatech.com

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