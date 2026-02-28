ZKONG представляет интеллектуальные решения для розничной торговли нового поколения на выставке EuroShop 2026

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 28 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- На ведущей мировой выставке розничной торговли EuroShop 2026 компания ZKONG показала миру свои новейшие интеллектуальные технологии розничной торговли. Отмечая 60-летие EuroShop, в этом году будет представлена крупнейшая в истории выставка с расширенным акцентом на смарт-ритейл как центральную тему, формирующую будущее физической коммерции. Под девизом «На один шаг умнее, на один шаг экологичнее» компания ZKONG представила интегрированный портфель интеллектуального розничного оборудования и вспомогательных программных решений, предназначенных для повышения операционной эффективности при одновременном повышении устойчивости в современных розничных средах.

One Step Smarter, One Step Greener

Поскольку EuroShop отмечает шесть десятилетий развития отрасли, разговор переходит от чистого повышения эффективности к долгосрочной устойчивости, оптимизации энергопотребления и ответственному росту. Присутствие ZKONG на выставке напрямую отражает этот переход.

Инновационный дизайн электронных этикеток для полок для розничной торговли высокой плотности

Одним из ключевых моментов является серия Arrow, отличительная длинноформатная электронная этикетка ZKONG (ESL). Разработанная для нескольких артикулов и интенсивно использующая информацию розничных настроек, ее удлиненная структура позволяет объединить несколько точек данных о продукте на одном дисплее. Это уменьшает потребность в дополнительных вывесках, одновременно улучшая четкость полки и использование пространства.

Наряду со Arrow, ZKONG официально представила новую серию Quantum ESL на выставке EuroShop 2026. Обладая ультраузкой рамкой и улучшенным соотношением экрана к корпусу, Quantum максимизирует полезное пространство дисплея в пределах одной площади. Розничные торговцы могут представлять более богатую информацию о ценах и рекламную информацию без расширения оборудования полок или увеличения количества печатных материалов, поддерживая как более эффективное визуальное исполнение, так и более устойчивые методы мерчандайзинга.

Тоби Лу (Toby Lu), главный операционный директор ZKONG Europe, прокомментировал: «Повышая эффективность использования информации при одновременном снижении энергопотребления дисплеев, мы позволяем розничным торговцам продвигаться вперед оперативно и устойчиво одновременно — это реальный смысл девиза "На один шаг умнее, на один шаг экологичнее"».

Интегрированные решения для розничной торговли на разных рынках

Все инновации поддерживаются интегрированными программными возможностями ZKONG, позволяющими централизованно управлять ценообразованием, рекламными акциями и информацией о продуктах в сетях магазинов. Для европейских ритейлеров, работающих в нескольких странах, этот подход обеспечивает более сильный операционный контроль, последовательное выполнение и снижение зависимости от ручных процессов.

Комбинируя интеллектуальное оборудование для отображения с выделенными программными инструментами, розничные торговцы могут оптимизировать рабочие процессы, минимизировать расхождения в ценах и оптимизировать распределение ресурсов в масштабе, создавая ощутимые улучшения в эффективности и прозрачности.

Продвижение умной розничной торговли с учетом устойчивого развития

В дополнение к своему портфелю электронных этикеток для полок, компания ZKONG представила иммерсивные решения для ЖК-дисплеев, которые сочетают в себе работу с низким энергопотреблением с централизованным управлением цифровым контентом. Вместе эти технологии образуют связанную розничную экосистему, в которой интеллектуальные системы и цели устойчивого развития совпадают.

Для ZKONG EuroShop 2026 представляет собой нечто большее, чем просто витрину продукции. Это свидетельствует о неизменной приверженности европейскому рынку и развитию розничных технологий, которые поддерживают долгосрочные приоритеты ESG. Сочетая инновации в области дисплеев с низким энергопотреблением, масштабируемую архитектуру системы и ответственный дизайн решений, ZKONG позиционирует интеллектуальную розничную торговлю как практическую основу для более экологичного и устойчивого коммерческого будущего.

О ZKONG

ZKONG — глобальный поставщик интеллектуальных решений для розничной торговли и Интернета вещей, специализирующийся на электронных этикетках для полок (ESL), интеллектуальных LCD-дисплеях и системах облачных платформ. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: www.zkong.com

