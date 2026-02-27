ZKONG prezentuje rozwiązania nowej generacji dla inteligentnego handlu detalicznego na targach EuroShop 2026

DÜSSELDORF, Niemcy, 27 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas EuroShop 2026, wiodących światowych targów handlu detalicznego, firma ZKONG zaprezentowała się szerokiej publiczności, przedstawiając swoje najnowsze technologie dla inteligentnego handlu detalicznego. Tegoroczna edycja targów EuroShop, która zbiega się z ich 60. rocznicą, może pochwalić się największą powierzchnią wystawienniczą w historii, a głównym tematem przewodnim, kształtującym przyszłość handlu stacjonarnego, jest inteligentny handel detaliczny. Pod hasłem „One Step Smarter, One Step Greener" (O krok mądrzej, o krok ekologiczniej) firma ZKONG zaprezentowała zintegrowaną ofertę inteligentnego sprzętu detalicznego i oprogramowania wspomagającego, które mają na celu zwiększenie wydajności operacyjnej przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwoju w nowoczesnych środowiskach detalicznych.

Wraz z obchodami sześćdziesięciu lat ewolucji branży targi EuroShop przenoszą dyskusję poza kwestie czystej poprawy wydajności w kierunku długoterminowej odporności, optymalizacji zużycia energii i odpowiedzialnego wzrostu. Obecność firmy ZKONG na targach bezpośrednio odzwierciedla tę zmianę.

Innowacyjny design ESL dla sklepów wielkopowierzchniowych

Jedną z głównych atrakcji jest seria Arrow, wyróżniająca się długoformatowa elektroniczna etykieta półkowa (ESL) firmy ZKONG. Dzięki swojej wydłużonej konstrukcji, zaprojektowanej z myślą o sklepach oferujących wiele produktów i wymagających dużej ilości informacji, umożliwia ona konsolidację wielu danych produktowych w jednym wyświetlaczu. Zmniejsza to zapotrzebowanie na dodatkowe oznakowanie, poprawiając jednocześnie przejrzystość półek i wykorzystanie przestrzeni.

Oprócz serii Arrow, firma ZKONG oficjalnie przedstawiła na targach EuroShop 2026 nową serię elektronicznych etykiet półkowych ESL Quantum. Dzięki ultrawąskiej ramce i lepszemu stosunkowi ekranu do obudowy, seria Quantum maksymalizuje powierzchnię wyświetlacza przy tej samej powierzchni podstawy. Detaliści mogą prezentować bogatsze informacje o cenach i promocjach bez konieczności rozbudowywania sprzętu na półkach lub zwiększania ilości materiałów drukowanych, co sprzyja zarówno lepszej prezentacji wizualnej, jak i bardziej zrównoważonym praktykom merchandisingowym.

Toby Lu, dyrektor operacyjny ZKONG Europe, zauważył: „Zwiększając efektywność informacji przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii podczas wyświetlania, umożliwiamy sprzedawcom detalicznym rozwój operacyjny przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju - to właśnie prawdziwe znaczenie hasła >>One Step Smarter, One Step Greener<<".

Zintegrowane rozwiązania dla handlu detalicznego na różnych rynkach

Wszystkie innowacje są wspierane przez zintegrowane oprogramowanie ZKONG, które umożliwia scentralizowane zarządzanie cenami, promocjami i informacjami o produktach w sieciach sklepów. Dla europejskich sprzedawców detalicznych działających w wielu krajach podejście to zapewnia lepszą kontrolę operacyjną, spójną realizację zadań i mniejszą zależność od procesów ręcznych.

Dzięki połączeniu inteligentnego sprzętu wyświetlającego z dedykowanymi narzędziami programowymi sprzedawcy detaliczni mogą usprawnić przepływ pracy, zminimalizować rozbieżności cenowe i zoptymalizować alokację zasobów na dużą skalę, osiągając wymierną poprawę wydajności i przejrzystości.

Wspieranie inteligentnego handlu detalicznego z myślą o zrównoważonym rozwoju

Oprócz oferty etykiet ESL firma ZKONG zaprezentowała rozwiązania w zakresie immersyjnych wyświetlaczy LCD, które zapewniają niskie zużycie energii i scentralizowane zarządzanie treściami cyfrowymi. Technologie te tworzą połączony ekosystem handlu detalicznego, w którym inteligentne systemy i cele zrównoważonego rozwoju są ze sobą spójne.

Dla firmy ZKONG targi EuroShop 2026 to coś więcej niż tylko prezentacja produktów. To wyraz ciągłego zaangażowania w rynek europejski i rozwój technologii dla handlu detalicznego, które wspierają długoterminowe priorytety dotyczące środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Dzięki zastosowaniu energooszczędnych wyświetlaczy, skalowalnej architektury systemowej i odpowiedzialnego projektowania rozwiązań firma ZKONG pozycjonuje inteligentny handel detaliczny jako praktyczną podstawę dla bardziej ekologicznej i odpornej przyszłości handlu.

ZKONG to globalny dostawca inteligentnych rozwiązań sprzedaży detalicznej i IoT, specjalizujący się w elektronicznych etykietach cenowych (ESL), inteligentnych wyświetlaczach LCD i systemach platform chmurowych. Więcej informacji na stronie www.zkong.com.

