ZKONG präsentiert auf der EuroShop 2026 intelligente Einzelhandelslösungen der nächsten Generation

DÜSSELDORF, Deutschland, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der EuroShop 2026, der weltweit führenden Fachmesse für den Einzelhandel, hatte ZKONG einen viel beachteten Auftritt und präsentierte einem internationalen Publikum seine neuesten intelligenten Einzelhandelstechnologien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der EuroShop bietet die diesjährige Austragung die größte Ausstellungsfläche in ihrer Geschichte, mit einem erweiterten Fokus auf intelligenten Einzelhandel als zentrales Thema für die Zukunft des stationären Handels. Unter dem Motto „One Step Smarter, One Step Greener" (Ein Schritt intelligenter, ein Schritt grüner) stellte ZKONG ein integriertes Portfolio intelligenter Einzelhandelshardware sowie ergänzender Softwarelösungen vor, das darauf ausgelegt ist, die betriebliche Effizienz zu steigern und zugleich die Nachhaltigkeit in modernen Einzelhandelsumgebungen zu fördern.

One Step Smarter, One Step Greener

Während die EuroShop sechs Jahrzehnte Branchenentwicklung feiert, verlagert sich die Diskussion über reine Effizienzgewinne hinaus auf langfristige Widerstandsfähigkeit, Energieoptimierung sowie verantwortungsbewusstes Wachstum. Die Präsenz von ZKONG auf der Messe spiegelt diesen Wandel unmittelbar wider.

Innovatives ESL-Design für den Einzelhandel mit hoher Produktdichte

Eines der wichtigsten Highlights ist die Arrow Series, ZKONGs unverwechselbares langformatiges elektronisches Regaletikett (ESL). Es wurde für Einzelhandelsumgebungen mit vielen SKUs und hohem Informationsbedarf entwickelt. Seine längliche Bauform ermöglicht es, mehrere Produktdatenpunkte auf einem einzigen Display zusammenzuführen. Dadurch sinkt der Bedarf an zusätzlicher Beschilderung, während zugleich die Übersichtlichkeit am Regal sowie die Flächennutzung verbessert werden.

Neben Arrow brachte ZKONG auf der EuroShop 2026 offiziell auch die neue Quantum Series ESL auf den Markt. Mit ultraschmaler Einfassung sowie einem verbesserten Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis maximiert Quantum die nutzbare Anzeigefläche bei gleicher Baugröße. Einzelhändler können umfangreichere Preis- sowie Promotionsinformationen darstellen, ohne zusätzliche Regalhardware oder mehr gedruckte Materialien einzusetzen — und unterstützen damit sowohl eine stärkere visuelle Warenpräsentation als auch nachhaltigere Präsentationskonzepte.

Toby Lu, Betriebsleiter von ZKONG Europe, , kommentierte: „Indem wir die Informationseffizienz erhöhen und zugleich den Energieverbrauch der Displays senken, unterstützen wir Einzelhändler dabei, betriebliche sowie nachhaltige Fortschritte gleichzeitig zu erzielen — genau das ist die eigentliche Bedeutung von One Step Smarter, One Step Greener."

Integrierte Einzelhandelslösungen für verschiedene Märkte

Alle Innovationen werden durch die integrierten Softwarefunktionen von ZKONG unterstützt, die eine zentrale Verwaltung von Preisen, Werbeaktionen sowie Produktinformationen über Filialnetzwerke hinweg ermöglichen. Für europäische Einzelhändler, die in mehreren Ländern tätig sind, bietet dieser Ansatz stärkere betriebliche Kontrolle, eine konsistente Umsetzung sowie eine geringere Abhängigkeit von manuellen Prozessen.

Durch die Kombination intelligenter Displayhardware mit speziellen Softwaretools können Einzelhändler Arbeitsabläufe straffen, Preisabweichungen minimieren sowie die Ressourcenzuweisung in großem Maßstab optimieren und so messbare Verbesserungen bei Effizienz sowie Transparenz erzielen.

Intelligenten Einzelhandel mit Nachhaltigkeit im Blick voranbringen

Zusätzlich zu seinem ESL-Portfolio präsentierte ZKONG immersive LCD-Display-Lösungen, die einen energiesparenden Betrieb mit einem zentralisierten digitalen Content-Management kombinieren. Zusammen bilden diese Technologien ein vernetztes Einzelhandelsökosystem, in dem intelligente Systeme und Nachhaltigkeitsziele aufeinander abgestimmt sind.

Für ZKONG ist die EuroShop 2026 mehr als eine Produktpräsentation. Sie signalisiert ein fortgesetztes Bekenntnis zum europäischen Markt sowie zur Entwicklung von Einzelhandelstechnologien, die langfristige ESG-Prioritäten unterstützen. Durch die Kombination von stromsparender Display-Innovation, skalierbarer Systemarchitektur sowie verantwortungsvollem Lösungsdesign positioniert ZKONG den intelligenten Einzelhandel als praktische Grundlage für eine umweltfreundlichere, widerstandsfähigere kommerzielle Zukunft.

Informationen zu ZKONG

ZKONG ist ein globaler Anbieter von intelligenten Einzelhandels- und IoT-Lösungen, der sich auf elektronische Regaletiketten (ESL), LCD-Smart-Displays und Cloud-Plattformsysteme spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie auf: www.zkong.com

