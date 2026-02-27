ZKONG dévoile des solutions de vente au détail intelligentes de nouvelle génération à l'EuroShop 2026

DÜSSELDORF, Allemagne, 28 février 2026 /PRNewswire/ -- Lors de l'EuroShop 2026, le plus grand salon mondial de la vente au détail, ZKONG a fait une apparition remarquée, présentant ses dernières technologies de vente au détail intelligentes à un public mondial. Marquant le 60e anniversaire d'EuroShop, l'édition de cette année présente la plus grande surface d'exposition de son histoire et met l'accent sur la vente au détail intelligente, thème central qui façonne l'avenir du commerce physique. Sous le thème « One Step Smarter, One Step Greener » (Un pas vers plus d'intelligence, un pas vers plus d'écologie), ZKONG a présenté un portefeuille intégré de matériel de vente au détail intelligente et de solutions logicielles d'accompagnement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en faisant progresser la durabilité dans les environnements de vente au détail modernes.

One Step Smarter, One Step Greener

Alors que l'EuroShop célèbre six décennies d'évolution de l'industrie, le débat ne se limite plus aux gains d'efficacité purs, mais s'oriente vers la résilience à long terme, l'optimisation énergétique et la croissance responsable. La présence de ZKONG au salon reflète directement cette transition.

Conception innovante de l'ESL pour le commerce de détail à haute densité

L'une des principales nouveautés est la série Arrow, l'étiquette électronique de gondole (ESL) long format caractéristique de ZKONG. Conçue pour les magasins multi-produits et à forte densité d'information, sa structure allongée permet de regrouper plusieurs points d'information sur les produits dans un seul et même présentoir. Cela réduit la nécessité d'une signalisation supplémentaire tout en améliorant la clarté des rayons et l'utilisation de l'espace.

Aux côtés d'Arrow, ZKONG a officiellement lancé le nouveau Quantum Series ESL à l'EuroShop 2026. Doté d'un cadre ultra étroit et d'un rapport écran/corps amélioré, Quantum maximise l'espace d'affichage utilisable dans les mêmes dimensions. Les détaillants peuvent présenter des informations tarifaires et promotionnelles plus détaillées sans avoir à agrandir les étagères ou à augmenter le nombre de documents imprimés, ce qui favorise à la fois une meilleure exécution visuelle et des pratiques de merchandising plus durables.

Toby Lu, directeur de l'exploitation de ZKONG Europe, a expliqué : « En augmentant l'efficacité de l'information tout en réduisant la consommation d'énergie de l'affichage, nous permettons aux détaillants de progresser à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan du développement durable. C'est ça que signifie vraiment One Step Smarter, One Step Greener ».

Solutions intégrées pour la vente au détail sur tous les marchés

Toutes les innovations sont soutenues par les capacités logicielles intégrées de ZKONG, qui permettent une gestion centralisée des prix, des promotions et des informations sur les produits dans l'ensemble des réseaux de magasins. Pour les détaillants européens opérant dans plusieurs pays, cette approche permet de renforcer le contrôle opérationnel, d'assurer une exécution cohérente et de réduire la dépendance à l'égard des processus manuels.

En associant du matériel d'affichage intelligent à des outils logiciels dédiés, les détaillants peuvent rationaliser les flux de travail, minimiser les écarts de prix et optimiser l'affectation des ressources à grande échelle, créant ainsi des améliorations mesurables en termes d'efficacité et de transparence.

Faire progresser la vente au détail intelligente en tenant compte du développement durable

Outre son portefeuille ESL, ZKONG a présenté des solutions d'affichage LCD immersif qui combinent un fonctionnement à faible consommation d'énergie avec une gestion centralisée du contenu numérique. Ensemble, ces technologies forment un écosystème de vente au détail connecté où les systèmes intelligents et les objectifs de durabilité se rejoignent.

Pour ZKONG, l'EuroShop 2026 représente plus qu'une simple vitrine de produits. Elle témoigne d'un engagement continu envers le marché européen et le développement de technologies de vente au détail qui soutiennent les priorités ESG à long terme. En combinant l'innovation en matière d'affichage à faible consommation d'énergie, une architecture de système évolutive et une conception de solution responsable, ZKONG fait de la vente au détail intelligente une base pratique pour un avenir commercial plus vert et plus résilient.

À propos de ZKONG

ZKONG est un fournisseur mondial de solutions intelligentes pour le commerce de détail et l'IoT, spécialisé dans les étiquettes électroniques de gondole (EEG), les écrans intelligents LCD et les systèmes de plateforme en nuage. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : www.zkong.com

