ZKONG představuje na veletrhu EuroShop 2026 novou generaci chytrých řešení pro maloobchod

DÜSSELDORF, Německo, 27. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost ZKONG se představila na veletrhu EuroShop 2026, přední světové akci zaměřené na maloobchod, a publiku z celého světa předvedla své nejnovější technologie pro chytrý maloobchod. U příležitosti 60. výročí veletrhu EuroShop nabízí letošní ročník největší výstavní plochu v historii a klade o to větší důraz na chytrý maloobchod jakožto klíčové téma formující budoucnost kamenného prodeje. Pod mottem „O krok chytřejší, o krok ekologičtější" představila společnost ZKONG integrované portfolio inteligentního maloobchodního hardwaru a podpůrných softwarových řešení navržených ke zvýšení provozní efektivity a zároveň k podpoře udržitelnosti v moderním maloobchodním prostředí.

Zatímco EuroShop slaví šest desetiletí vývoje odvětví, diskuse se posouvá od pouhého zvyšování efektivity směrem k dlouhodobé odolnosti, optimalizaci spotřeby energie a odpovědnému růstu. Účast společnosti ZKONG na veletrhu tento posun přímo odráží. 

Inovativní design elektronických cenovek pro maloobchod s vysokou hustotou prodeje

Jedním z hlavních lákadel je řada Arrow , charakteristická podlouhlá elektronická cenovka společnosti ZKONG. Je navržena pro maloobchodní prostředí s více skladovými jednotkami a vysokými nároky na informace. Její prodloužená konstrukce umožňuje soustředit více údajů o produktech do jednoho displeje. Tím se snižuje potřeba doplňkového značení a zároveň se zlepšuje přehlednost regálů i využití prostoru.

Společně s řadou Arrow společnost ZKONG na veletrhu EuroShop 2026 oficiálně uvedla novou řadu elektronických cenovek Quantum. Díky ultraúzkému rámečku a vylepšenému poměru obrazovky k tělu zařízení Quantum maximalizuje využitelnou zobrazovací plochu při zachování stejného půdorysu. Obchodníci tak mohou prezentovat více cenových a promočních informací bez rozšiřování regálového hardwaru či navyšování tištěných materiálů, což podporuje výraznější vizuální prezentaci i udržitelnější merchandising.

Toby Lu, provozní ředitel ZKONG Europe, uvedl: „Zvyšováním efektivity práce s informacemi a zároveň snižování energetické náročnosti zobrazovacích zařízení umožňujeme maloobchodníkům postupovat vpřed provozně i udržitelně zároveň. Právě to je skutečný význam hesla O krok chytřejší, o krok ekologičtější."

Integrovaná maloobchodní řešení napříč trhy

Všechny inovace jsou podporovány integrovanými softwarovými schopnostmi společnosti ZKONG , které umožňují centrální správu cen, promoakcí a produktových informací napříč sítí obchodů. Pro evropské maloobchodníky působící v několika zemích tento přístup přináší lepší provozní kontrolu, jednotnou realizaci a menší závislost na manuálních procesech.

Kombinací inteligentního zobrazovacího hardwaru s dedikovanými softwarovými nástroji mohou maloobchodníci zjednodušit pracovní postupy, minimalizovat cenové nesrovnalosti a optimalizovat alokaci zdrojů ve velkém měřítku, což přináší měřitelné zlepšení efektivity a transparentnosti.

Rozvoj chytrého maloobchodu s důrazem na udržitelnost

Kromě svého portfolia elektronických cenovek představila společnost ZKONG také řešení interaktivních LCD displejů, která kombinují nízkou spotřebu energie s centrální správou digitálního obsahu. Tyto technologie společně vytvářejí propojený maloobchodní ekosystém, kde se inteligentní systémy spojují s cíli udržitelnosti.

Pro společnost ZKONG představuje EuroShop 2026 víc než jen příležitost k prezentaci produktů. Symbolizuje pokračující závazek k evropskému trhu a rozvoji maloobchodních technologií podporujících dlouhodobé ESG priority. Díky kombinaci nízkoenergetických inovací displejů, škálovatelné systémové architektury a odpovědného návrhu řešení vytváří ZKONG z chytrého maloobchodu praktický základ pro zelenější a odolnější budoucnost obchodu.

O společnosti ZKONG

ZKONG je globální poskytovatel řešení pro chytrý maloobchod a internet věcí, který se specializuje na elektronické cenovky, chytré LCD displeje a cloudové platformní systémy. Další informace naleznete na: www.zkong.com.

